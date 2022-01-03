/670217/مايا-دياب-تستعيد-ذكريات-انفجار-ميناء-بيروت-بالدموع

بكت الفنانة اللبنانية مايا دياب وهي تستعيد ما جرى لها يوم انفجار ميناء بيروت، في الرابع من أغسطس 2020.

دوت الخليج

مايا دياب تبكى على قناة MBC1

وقالت مايا دياب خلال حوارها مع الفنانة نيللي كريم في برنامج "بصراحة مع" المذاع عبر قناة MBC1: "أكتر حدث مؤلم حصل في قلبي انفجار ميناء بيروت، أعتقد أنا وكتير من اللبنانيين انكسرنا، وصعب نتخطى الانفجار وأنا ما راح أتخطاه بحياتي".

وأضافت: "في المرحلة دي من 2020 كنا عايشين بفترة كوفيد، وأنا كنت نشيطة جدا، وبعمل حفلات أون لاين، واحدة من الحفلات كانت في الميناء مع المخرج جو بوعيد، واجتماعنا كان يوم 4 أغسطس الساعة 7 في الميناء، مكان الانفجار تحديدا، مع 15 شخص من فنيين ومخرج ومنتج وكل المهتمين".

وتابعت: "حدث الانفجار، وبيتي اتكسر مثل كل الناس، وأنا الحمد لله أقل الناس، لكن اللي صار كان فاجعة، والهروب كان بشع، خرجنا مش لابسين وجرينا وسط الدمار والدم، دمروا لبنان".

مايا دياب تتعرض لتسمم حاد

وتعرض مايا دياب لحالة تسمم حاد، وتداول الرواد عبر موقع التواصل الاجتماعي فيديو لها، على فراش إحدى المستشفيات.

وظهر بالفيديو مايا دياب دون الكشف عن وجهها، ولكنها ظهرت نائمة، وبجوارها الطبيب في أحد المستشفيات، لكنه لم يصدر أي أنباء حتى الأن تفيد صحة الأمر أو تكذيبه.

مايا دياب وأغنية "حطالي روج" مع الليثي

الجدير بالذكر، أنه تعاونت الفنانة مايا دياب للمرة الأولى مع المطرب الشعبي محمود الليثي في اغنية جديدة بعنوان «حطالي روج» الذي أطلقهتها شركة craft media للمنتج حمدي بدر منذ دقائق قليلة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وتعد «حطالي روج» أول أغنية يتم طرحها من أغاني ألبومها "أكثر شوية" الذي تقدمه مايا دياب بالهجة المصرية، وهي من كلمات الشاعر الغنائي ملاك عادل والملحن محمود الليثي، والموزع الموسيقي إسلام شيبسي.

كلمات أغنية حطالي روج

وتقول مطلع الإغنية: “حطالي روج ياخرابي ع المسكره ماتبطلي بقي افتري حرام عليكي انا قلبي مابقاش قادر عاكسني اه بس تعاكس بالراحه انا عايزه اكون مرتاحه ده الشوق تعبني في قلبي والشوق قادر روحي انا قلبي انا عقلي انا عشقي انا تيجي هنا هاجي هنا تروح هناك هروح هناك معاك معاك معاك معاك معاك روحي انا قلبي انا عقلي انا عشقي انا تيجي هنا هاجي هنا تروح هناك هروح هناك وراك وراك وراك وراك وراك انا بضعف من كلامك الحلو ياولا انا قلبي ضعيف مش قدك ماترحم يالا بالراحه عليا بص طب خليك نص نص بلاش تتعبلي قلبي بلاش بهدله”.