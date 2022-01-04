خلال أيام قليلة سوف يحتفل الأخوة الأقباط بميلاد السيد المسيح على ثلاث مناسبات متتاليه ففي الأيام الماضية كان يحتفل الأقباط والمسلمين بأعياد رأس السنة الميلادي وكانوا يتبادلون أجمل الرسائل للتهنئة بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد نسبة لتذكار الميلاد الجسدي لسيدنا عيسى عليه السلام وذكري ختان المسيح يوم الخميس الموافق 7 يناير لعام 2022 ويعتبر ثاني أهم الأعياد عند الأقباط.

عبارات تهنئة جميلة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد Merry Christmas 2022

ويحتفل الأخوة الأقباط بطريقتهم الخاصة بتعلق الزينة والأنوار والذهاب لشراء ملابس جديدة للأطفال للحضور بها الصلاة في الكنسية والاحتفال بالعيد وفي مصر تحديداً تتميز بالاستمتاع والاحتفال بالعيد حيث يشارك المسلمون بشراء كحك العيد ويتبادلوه بين الجيران الأقباط وفي السطور التالية يقدم لكم موقع ثقفني أجمل العبارة ورسائل التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

رسائل التهنئة بعيد الميلاد المجيد

كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

عيد ميلاد مجيد.

Merry Christmas 2022.

تهنئة مبعوثة من القلب لجميع أقاربي بمناسبة عيد القيامة المجيد.

فرحه من القلب ودعوة للرب أن يحفظ ليكل أحبتي كل عيد ميلاد مجيد وأنتم طيبين.

يا طير الحب أرسل سلامي وتهنئتي بقدوم عيد ميلاد السيد المسيح.

لست أول المهنئين بالعيد ولكني أصدقهم لإرسال المعايدة على أحبابي وأصدقائي.

قبل رن الأجراس وقبل صلاة القداس حبيت أكون أول الناس بالتهنئة بعيد الميلاد.

عين ربنا حفظاك وأيدي ديماً سنداك وقلب يحبك ديماً وبصوت برسلك أجمل التهاني بعيد الميلاد.

لن أقول كل عام وأنت بخير، لكن سوف أقول أنت الخير لكل عام.

يا طيور العذراء زوريهم ومن كأس الإخلاص أسقيهم وبعطر المسيح عطريهم وبقدوم العيد هنيهم.

كل عيد كريسماس وأنتم طيبين.

يا ملائكة السماء زوريهم وبقدوم العيد هنئيهم كل عام وأنتم بألف خير.

بنكهة كحك العيد ومع أشراقه يوم جديد أحب أعيد على الكل بقوم عيد الميلاد المجيد.