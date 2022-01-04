/670220/نيللي-كريم-عن-وفاة-والدها-ماما-عملت-كل-حاجة-علشان-متأثرش

استضافت حلقة اليوم من برنامج "بصراحة مع" المذاع عبر قناة MBC1 الفنانتين مايا دياب، ونيللي كريم، التي تحدثت خلال حوارهما عن تأثير وفاة والدها عليها.

دوت الخليج

نيللي كريم تحكي عن صدمتها بوفاة والدها

وقالت نيللي كريم: "ساعتها مكنتش فاهمة مدى المصيبة والحدث، كنت صغيرة عندي 16 سنة، وماما وأخويا الكبير خبوا عني طول الوقت، بابا كان عيان فترة، وكل ما أسألهم عنده إيه يقولوا عنده برد وهيبقى كويس”.

وأضافت: "ماما عملت كل حاجة ممكنة عشان متأثرش قوي، ومشفتهاش ولا مرة بتعيط غير مرة واحدة لوحدها، طول الوقت كانت ماسكة نفسها، وبقيت كل ما أكبر أحس بفقدانه أكتر، لكن بحس بروحه موجودة معايا”.

وتابعت: "يمكن أكتر واحدة بتحس بأبويا هي ماما، وهي عندها الروحانيات عالية جدا. من 7 سنين حصل لها جلطة في المخ، ساعات تقول كلام محصلش، وساعات تقول حاجات تحصل بعد أسبوع. أنا مؤمنة إن في ناس الروحانيات عندها عالية جدا، من كتر النقاء اللي في قلبهم”.

دور نيللي كريم بمسلسل «أحوال شخصية» رمضان 2022

من جانبه، تستعد الفنانة المتألقة نيللي كريم، كعادتها لخوض السباق الرمضاني 2022، من خلال تقديم مسلسل جديد، بعنوان «أحوال شخصية»، والذي تولى تألفه لأول مرة الإعلامي إبراهيم عيسى.

وتجسد الفنانة نيللي كريم خلال أحداث العمل دور موظفة بالشهر العقارى، تتعرض للعديد من المواقف والأزمات التي تعرضها للخطر، وتعيش في رحلة معاناة طويلة خلال أحداث العمل.

مسلسل نيللي كريم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل، ويشارك في بطولة العمل شريف سلامة، وفاء عامر، أحمد حاتم، محمد ثروت وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

عرض مسلسل «الجسر» لـ نيللي كريم وعمرو سعد

وتستعد منصة netflix الإلكترونية، لعرض مسلسل جديد بعنوان «الجسر» والذي يخوض بطولته الفنانة المتألقة نيللي كريم، بجانب الفنان عمرو سعد لأول مرة.

ويعرض مسلسل «الجسر» على المنصة في نهاية ديسمبر الجاري، وتدور أحداثه فى 6 حلقات فقط، تقدم نيللى فيه دور زعيمة مستعمرة تستولى على المنطقة التى تعيش فيها، وتدخل فى صراعات بعدها مع عمرو سعد، لتتوالى الأحداث فى إطار من الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.