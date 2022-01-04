سيف زاهر: أشرف بن شرقي خارج الزمالك

تحدث الإعلامي سيف زاهر، حول موقف أشرف بن شرقي من التجديد مع الزمالك خلال الوقت الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال سيف زاهر في تصريحات على قناة أون تايم سبورت ببرنامج "ملعب أون"، " بن شرقي خارج الزمالك، ولم يجدد عقده مع الفريق، وهو بالفعل أتفق مع فريق أخروأنهى كل شئ منذ فترة".

وأكمل: " بعض المقربين من أمير مرتضى وبن شرقي أخبروه أن اللاعب خلص في مكان أخر منذ فترة كبيرة، قبل عودة المجلس الحالي، فلا يضيع وقت مع اللاعب لأنه أنهى كل شئ".

الأهلي يلمح للتعاقد مع بن شرقي

خرج أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي بتلميحات، حول التعاقد مع أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك الذي سينتهي تعاقده بنهاية الموسم.

وقال أمير توفيق "هناك لاعب مميز ضمن احتياجتنا نسعى للتعاقد معه، عقده انتهى بنهاية الموسم الحالي مع ناديه، فيحق لنا التعاقد معه وهي المدة القانونية لبدأ التفاوض والتعاقد مع أي لاعب قبل نهاية عقده بستة أشهر".

وذلك يعد تلميح للتعاقد مع النجم المغربي، خاصة أنه لم يجدد تعاقده مع الزمالك حتى الأن، وخرجت بعض الأنباء تفيد بتفاوض الأهلي مع بن شرقي مؤخراً.

أمير مرتضى يتحدث عن رحيل مصطفى فتحي من الزمالك

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على كرة القدم بنادي الزمالك، حول أخر أحوال الفريق خلال الفترة الحالية.

وشدد أمير مرتضى أن الفريق يتمسك ببقاء مصطفى فتحي لأنه لاعب مهم ومنقوام الزمالك الأساسي وفكرة رحيلة مرفوضه، خلال فترة الانتقالات الشتوية في ظل توقف القيد الذي يعاني منه الفريق.

وأشار إلى أنه يوجد أكثر من لاعب يوجد عدم تقدير في عقده ومشاكل مثل ما حدث مع شيكابالا، مؤكداً بأنه يوجد بعض العقود الظالمه وأن الفترة القادمة سيفتح المسئولين ذلك الملف لتعديل عقود بعض اللاعبين.

قائمة الزمالك في كأس الرابطة

وجائت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - سيد عطية

خط الدفاع : عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الشافي - عبدالله جمعه - أحمد زكي - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - روقا - إسلام جابر - محمود زيزو - حمدي علاء - أوباما - أيمن حفني - سيف جعفر - بن شرقي - سيسيه - شيكابالا - مصطفى فتحي - اوناجم

خط الهجوم : عمر السعيد - سيد نيمار