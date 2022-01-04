/670226/هانى-رمزي-يكشف-عن-شخصيته-بمسلسل-القاتل-الذي-أحبني

انتهى الفنان هاني رمزي مؤخرا من تصوير مشاهد مسلسله الجديد "القاتل الذي أحبني"، ويجمعه العمل مع الفنان صلاح عبدالله وسهير رمزي وأحمد فؤاد سليم ومحمد أبو داود ولقاء سويدان وغيرهم، من إخراج عمرو عابدين، وإنتاج مجموعة السلامة الاعلامية والسلام الدولية.

دوت الخليج

تفاصيل شخصية هانى رمزي بمسلسه الجديد

وكشف هاني رمزي شخصيته في المسلسل قائلاً عبر حواره ببرنامج "ET بالعربي":"أجسد دور شخص اسمه "معتز" رسام مغمور جداً ويصل للعالمية في نهاية المسلسل، ونرى في العمل أحداث عجيبة جداً اتعرض لها وتعيش هذه الشخصية في لغز كبير غير طبيعي لا يعرف حله هو، ولا أي شخص يستطيع حله حتى الشرطة".

وأضاف:"اللغز عبارة عن أن شخصية معتز لما بيزعل أو يضايق من حد تاني يوم نلاقيه مات وانتهى.. وأحنا مش عارفين هل معتز اللي بيقتلهم ولا لا؟..احداث كتير جداً بالمسلسل في قالب كوميدي".

والمفاجأة في هذا العمل هي عودة سهير رمزي للدراما بعد غياب لسنوات طويلة، لتكون إضافة كبيرة للمسلسل بالنسبة لـ هاني رمزي، حيث قال "اتشرف بوجود فنانة كبيرة زي الفنانة سهير رمزي قد ايه الست دي كبيرة ومتواضعة رغم كل التاريخ العظيم بتاعها وانا حسيت انها ام بجد".

هانى رمزي يدعم لطفي لبيب

وقام الفنان هاني رمزي بدعم الفنان القدير لطفي لبيب بعد أن أعلن اعتزاله الفن نهايئا وذلك أثناء تكريمه في أكاديمية الفنون المصرية مساء أمس.

نشر هاني رمزي صورة تجمعه بالفنان لطفي لبيب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق عليه قائلا: "أملنا في ربنا كبير انه يتمم شفاك على خير وترجع للفن ولمعجبينك اللي بيتمنوا يشوفوك تاني على الشاشة.. انت في قلوبنا يا عم لطفي وكلنا بندعيلك".

وكان قد قال لطفي لبيب خلال الحفل: “الجمهور واحشني جدا وأنا بخير وبصحة كويسة ولكني مقدرش أمثل.. دي إرادة ربنا لإني أصبت بجلطة أثرت على جنبي الشمال.. ومش بقدر أقف على رجلي".

وبعد هذا التصريحات أحدث لبيب موجة تعاطف وتضامن علي منصات التواصل الاجتماعي مع الفنان معربين عن تضامنهم مع لطفي لبيب في ظل الظروف المرضية الصعبة التي يمر بها تضامن مع الحالة

هذا وكرّمت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم خلال الحفل، النجم لطفي لبيب في قاعة نهاد صليحة بأكاديمية الفنون.