/670227/ميدو-الزمالك-أكتر-نادي-بيجي-على-ولاده-والدليل-شيكابالا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو في تصريحات تلفيزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "الزمالك أكتر نادي بيجي على ولاده، والدليل أزمة شيكابالا والناس فاكرة أنه مليونير، بس هو لم يستفيد مادياً من نادي الزمالك".

وأكمل: "شيكابالا يستحق الحصول على 10 مليون جنيه في الموسم تقديراً على ما قدمه طوال السنوات الماضية مع الزمالك، وهذا الموسم سيحصل على 35% فقط من راتبه المتفق عليهلا بسبب تغيير بنود كثيرة بالعقد".

وأضاف: "يجب على مرتضى منصور أن يحل مشكلة عقود اللاعبين، وذلك سيكون أفضل هدية لجمهور نادي الزمالك".

وأختتم قائلاً: "أي نادي عشان يبقى في أمان لازم ميدخلش في المنطقة الحمراء لدى الفيفا، والأهلي برئاسة محمود الخطيب معندوش ولا لعيب في المنطقة الحمراء، عكس الزمالك في مصيبة كبيرة بسبب القواضي والمشاكل مع لاعيبه السابقين".

أمير مرتضى يتحدث عن رحيل مصطفى فتحي من الزمالك

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف على كرة القدم بنادي الزمالك، حول أخر أحوال الفريق خلال الفترة الحالية.

وشدد أمير مرتضى أن الفريق يتمسك ببقاء مصطفى فتحي لأنه لاعب مهم ومنقوام الزمالك الأساسي وفكرة رحيلة مرفوضه، خلال فترة الانتقالات الشتوية في ظل توقف القيد الذي يعاني منه الفريق.

وأشار إلى أنه يوجد أكثر من لاعب يوجد عدم تقدير في عقده ومشاكل مثل ما حدث مع شيكابالا، مؤكداً بأنه يوجد بعض العقود الظالمه وأن الفترة القادمة سيفتح المسئولين ذلك الملف لتعديل عقود بعض اللاعبين.

قائمة الزمالك في كأس الرابطة

وجائت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - سيد عطية

خط الدفاع : عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الشافي - عبدالله جمعه - أحمد زكي - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - روقا - إسلام جابر - محمود زيزو - حمدي علاء - أوباما - أيمن حفني - سيف جعفر - بن شرقي - سيسيه - شيكابالا - مصطفى فتحي - اوناجم

خط الهجوم : عمر السعيد - سيد نيمار