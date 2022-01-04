إحباط تهريب هواتف محمولة بمطار أسيوط

واشتبه أحمد ناجى رئيس الورديه فى الراكب ع. ف. ا "مصرى الجنسية"، أثناء إنهاء اجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران الجزيرة القادمة من الكويت، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع تستحق رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفه محمود خليفه فتبين وجود أجسام معتمة.
وبالعرض على حازم عبدالرشيد محمد مدير الجمرك قام بتكليف محمود حسن ومحمد مدحى وآمنة على مأمورى الجمرك لتفتيش أمتعه الراكب فتبين وجود 10 هواتف محمولة ماركة آيفون 13 مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.
وقرر عصام السمان مدير عام جمارك الأقصر، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جمركى رقم 1 لسنه 2022
يأتى ذلك بناء على تعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الوسطى والجنوبية بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية.
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