علاج كورونا.. الصحة تكشف آخر تطورات الأدوية الجديدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال، فى تصريحات تليفزيونية، إن الأدوية الجديدة تمثل نقلة نوعية فى التعامل مع إصابات كورونا، لافتا إلى أنه يمكن الحصول عليها فى المنازل، بعدما كان يتناول المرضى أدوية كورونا فى المستشفيات.
علاج كورونا الجديد
وأضاف متحدث الصحة: "هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحصول على كل أدوية ولقاحات كورونا، فالمريض المصرى لا يقل فى الحقوق عن أى مواطن فى أمريكا أو أوروبا، وتعاقدنا على كميات من أدوية كورونا الجديدة لما يكفى علاج 70 ألف مواطن".
وأشار إلى أن علاج كورونا الجديد سيتم تنظيم توزيعه فى المرحلة الأولى من وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وبعد ذلك قد يُطرح فى الأسواق.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار إلى أن مصر تعاقدت على 3 أدوية لـ علاج كورونا، الأول ما يكفى 20 ألف مريض كمرحلة أولى، والثانى يكفى 50 ألف مريض، والدواء الثالث يتم تصنيعه محليا من خلال 3 شركات.
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