/670222/السيسي-يكلف-بصرف-ميزانية-خاصة-لاستكمال-أعمال-الاتوبيس-السريع-بالدائري

قال اللواء كامل الوزير، وزير النقل، إنه حريص كل يوم اثنين من كل أسبوع بزيارة ميدانية لطريق الدائري للعمل علي تذليل المعوقات التي تتعرض لها الشركات التب تعمل، معبرا عن سعادته بما قامت به الدولة في قطاع الطرق وعن حجم الأعمال التي تم تنفيذها خاصة في طريق الدائري.

جولة وزير النقل اليوم

وأضاف الوزير، أنه قام بجولة تفقدية من أوتوستراد المعادي، مرورًا بطريق السخنة، ثم القاهرة الجديدة، فطريق القاهرة والسويس، الي طريق القاهرة الإسماعيلية، الي طريق بلبيس الصحراوي،ثم تفقد الوزير المسافة من محور الفريق العصار حتى طريق الإسكندرية الزراعي، حيث يتم تنفيذ الأعمال على مدار الساعة.

حجم انجازات طريق الدائري

وعن حجم الإنجازات التي تم تنفيذها في الطرق الدائري تحدث الوزير، عبر مداخلة هاتفة عبر برنامج علي مسئوليتي المذاع علي قناة صدي البلد، أنه سيتم الإنتهاء من الطرق الدائري بنهاية الشهر الجاري، وجار العمل علي إعادة صيانة الطرق وعمل نسب ميلان في الطرق لصرف المياة للخارج، مؤكد أن شبكة الكهرباء تم الإنتهاء منها بالكامل.

السيسي يأمر بسرعة الانتهاء من الاتوبيس الترددي السريع

وأضاف أثناء عرض حجم انجازات طريق الدائري علي رئيس الجمهورية، وبعرضه تأجيل بعض الاعمال المتعلقة بالاتوبيس الترددي السريع لوضعه ضمن مخطط العام المقبل لعدم توفير ميزانيه له ضمن الميزانية الحالة إلا أن الرئيس أمر بالعمل فيه علي أسرع وجه، وأمر بصرف ميزانية له.

غلق 10 مناطق تحت تحت الدائري

وكشف الوزير أنه جاري غلق 10 مناطق لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي السريع، والذي سيمر في الحارات الداخلية في كل اتجاه، وجاري عمال محطات تحت الدائري قائلا: "محددين محطات على الدائري وتقوم الناس بالنزول فيها من الأتوبيس الترددي هتلاقي فيه نفق أو كوبري مشاة حسب تصميم المحطة، هيلاقي موقف ميكروباص مخطط آمن حضاري للمواطنين"، مؤكدا أنه جاري الانتهاء من المحطات التي تكون في وسط الشارع للانتهاء منها مع أعمال الرصف بالشارع.

وأكد الوزير، أن الوزارة تعمل علي مدار الساعة من أجل الأنتهاء من ربط أعمال المحور بالطريق الدائري، أن كافة العمل العمل يتم وفقا لقياسات الجودة العالمية