/670225/وزير-النقل-الدولة-في-عهد-السيسي-تعيد-صياغة-كل-الخدمات-التي-تقدم-للجمهور

قال كامل الوزير، وزير النقل، أنه هناك حصر بـ33 الف ميكروباص في المحافظات التي يمر بها الدائري وهم القاهرة الجيرة والقليوبية وأن الذي يمر علي طريق الدائري 1500 ميكروباص قائلا:"موقف المرج عبارة عن سويقة، ويقوم الميكروباص بالوقوف فوق الدائري للتحميل في وقت أسرع، وفي نفس الوقت يهرب من الكارته الخاصة بالموقف".

الدولة لم تقم بفعل شئ لأجل أذبة المواطن

وأوضح الوزير خلال مداخله هاتفيه لبرنامج علي مسئوليتي المذاع علي قناة صدي البلد، أن الدولة لم تفعل شئ لأجل أذية المواطن، لافتا الي أن الـ3 حارات التي تم توسعتها تكدس بالميكروباص، ومن هنا سيمنع الميكروباص من االصعود للدائري نهائيا، موضحا أنه عمل الميكروباص خلال الفترة المقبلة:" هياخد المواطن الذي يتم نقله عبر الاتوبيس السريع ونقله للمناطق الأخري" .

وشدد الوزير، علي أن الدولة في عهد الرئيس السيسي تعيد صياغة كل الخدمات التي تقدم للجمهور ومنها المواقف والمحطات ، والتي ترصد موعد خروج ووصل الكروباص ودفع الكارته،الي جانب تأمين الطرق بأكملها، مستنكرا ما يحدث فوق طريق الدائري من الباعة الجائلين قائلا:" الناس فتحت وروش عربيات واكشاك للبيع الملابس".

تم توسعة الطرق الي 10 متر تحت الدائري

وأوضح أن الطريق تحت الدائري تم توسعتها الي 10 مترعرض وتم فتح كل الشارع التي تربطها بباقي المناطق، مبينا الدولة تقوم بتقديم الخدمة في صورتها الادمية الامانة، الي جانب تنظيم حياة الموتطنين"

السيسي يأمر بسرعة الانتهاء من الاتوبيس الترددي السريع

وكان قد أضاف أثناء عرض حجم انجازات طريق الدائري علي رئيس الجمهورية، وبعرضه تأجيل بعض الاعمال المتعلقة بالاتوبيس الترددي السريع لوضعه ضمن مخطط العام المقبل، إلا أن الرئيس أمر بالعمل فيه علي أسرع وجه، وأمر بصرف ميزانية له.

غلق 10 مناطق تحت تحت الدائري

وذكر وزير النقل أنه جاري غلق 10 مناطق لتنفيذ أعمال الأتوبيس الترددي السريع، والذي سيمر في الحارات الداخلية في كل اتجاه، وجاري عمال محطات تحت الدائري قائلا: "محددين محطات على الدائري وتقوم الناس بالنزول فيها من الأتوبيس الترددي هتلاقي فيه نفق أو كوبري مشاة حسب تصميم المحطة، هيلاقي موقف ميكروباص مخطط آمن حضاري للمواطنين"، مؤكدا أنه جاري الانتهاء من المحطات التي تكون في وسط الشارع للانتهاء منها مع أعمال الرصف بالشارع