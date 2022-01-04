ميدو: هدف محمد صلاح في تشيلسي الفينش بتاعه جامد جداً

/670230/ميدو-هدف-محمد-صلاح-في-تشيلسي-الفينش-بتاعه-جامد-جدا

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، حول مباراة تشيلسي أمام ليفربول التي أنتهت بالتعادل بنتيجة 2/2.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "كلوب يتحمل مسئولية تعادل ليفربول مع تشيلسي، فهو أدار المباراة بشكل سئ عكس توخيل الذي عاد للقاء مرة أخرى بعد تأخره بهدفين وهذا شئ يحسبله".

وأضاف:" الهداف بتاع محمد صلاح الفينش بتاعه جامد جدًا، وراوغ ماركوس الونسو بشكل جيد، وسجل الكرة على يسار ميندي في الزاوية الضيقه بشكل رائع".

وزاد: "لوكاكو هو الخاسر الوحيد من التصريحات ضد مدربه، بتلميحاته نحو ذهابه لأنتر ميلان ولا كان يجب أن يفعل هذا، ففريقه محتاجه في تلك التوقيت".

محمد صلاح الأفضل في لقاء ليفربول وتشيلسي بالدوري الإنجليزي

نجح الدولي المصري محمد صلاح من تحقيق لقب رجل المباراة، في لقاء ليفربول وتشيلسي، والذي جمع الفريقين في لقاء الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وللمرة العشرة في بطولة الدوري لهذا العام يتوج الفرعون المصري محمد صلاح برجل المباراة مع الريدز، بعد تألق معهود من قبل صلاح في الدوري الإنجليزي.

وسجل الفرعون المصري محمد صلاح الهدف الثاني في المباراة، من خلال مراوغة وتوغل على مرمى تشيلسي، ليسكنها الشباك، ويأكد على تقدم فريقه بثنائية.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي بهدفين مقابل هدفين، شهد فيه تقدم الريدز بثنائية، وعاد البلوز بهدفي التعادل ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الفريقين.

الشوط الأول في المباراة

وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة من الفريقين، حيث بدأ ليفربول بالهجوم والتسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 9 ليعطي التقدم للريدز مبكراً.

ثم عزز الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثاني بعد مراوغة مميزه لماركوس ألونسو، ليضعها في الزاوية الضيقة لميندي.

تشيلسي يعود من بعيد

وبعدها بدقيقتين تعادل بوليستش وسجل الثاني للبلوز في الدقيقة 45، لينتي الشوط الأول بإثارة كبيرة بين الفريقين بالتعادل 2/2. ومع بداية الشوط الثاني لم يتغير الوضع كثيراً، وظل كلا الفريقين يبحثون عن تسجيل هدف الفوز للحاف بمانشستر سيتي.

وكانت أخطر فرص الشوط الثاني عن طريق محمد صلاح بتصويبة أكثر من رائعة، ولكن تصدى لها ميندي ببراعة، وبعدها بدقائق حاول ماني أن يسجل من خلال تسديدة مميزة، ولكن تعامل معها أيضاً الحارس السنغالي ببراعة.

وسيطر الريدز على مجريات الشوط الثاني نسبياً وكان الأقرب للتسجيل، حتى بادله البلوز بهجمات في الدقائق الأخيرة من الشوط وكان الأخطر.