الصحة تكشف عن موعد طرح لقاح كورونا المصرى (فيديو)

وقال، فى تصريحات تليفزيونية، إن الدولة المصرية تستهدف تصدير لقاح كورونا المصرى "كوفى فاكس" للدول العربية والإفريقية والعالم.
لقاح كورونا المصرى
وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن معدلات الإصابات بفيروس كورونا فى مصر منخفضة مقارنة بدول العالم، وكذلك معدل دخول المستشفيات، ومن المتوقع أن يكون متحور كورونا الجديد "أوميكرون" هو المتحور السائد.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدواء الجديد الخاص لـ علاج فيروس كورونا، لا يغنى عن الحصول على لقاحات كورونا المضادات له.
علاج كورونا الجديد
وقال، فى تصريحات تليفزيونية، إن الأدوية الجديدة تمثل نقلة نوعية فى التعامل مع إصابات كورونا، لافتا إلى أنه يمكن الحصول عليها فى المنازل، بعدما كان يتناول المرضى أدوية كورونا فى المستشفيات.
وأضاف متحدث الصحة: "هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحصول على كل أدوية ولقاحات كورونا، فالمريض المصرى لا يقل فى الحقوق عن أى مواطن فى أمريكا أو أوروبا، وتعاقدنا على كميات من أدوية كورونا الجديدة لما يكفى علاج 70 ألف مواطن".
وأشار إلى أن علاج كورونا الجديد سيتم تنظيم توزيعه فى المرحلة الأولى من وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وبعد ذلك قد يُطرح فى الأسواق.
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار إلى أن مصر تعاقدت على 3 أدوية لـ علاج كورونا، الأول ما يكفى 20 ألف مريض كمرحلة أولى، والثانى يكفى 50 ألف مريض، والدواء الثالث يتم تصنيعه محليا من خلال 3 شركات.
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