عاجل.. المرور تغلق طريقا جديدا بسب الشبورة

جدة - نرمين السيد - وأشارت، فى بيان لها، إلى أن إغلاق طريق أسيوط الغربى يأتى بسبب الشبورة الكثيفة عليه، منعا للحوادث، وحفاظا على سلامة المواطنين.

وشددت الإدارة العامة للمرور على قائدى المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد قررت إغلاق 7 طرق جديدة بسبب الشبورة والسيول.

قررت الإدارة العامة للمرور، غلق "الطريق الشرقى القديم اختصاص بنى سويف وغلق طريق الجيش الجديد ببنى سويف كما قررت غلق طريق الزغفرانة – بنى سويف بالبحر الأحمر وغلق طريق الفيوم الجديد بسبب الشبورة الكثيفة، كما قررت غلق طريقى نويبع – سانت كاترين وطريق فيران – سانت كاترين".

الشبورة المائية

وتهيب الإدارة العامة للمرور لـ قائدى السيارات، الإلتزام بتعمليات رجال المرور وإتباع الإرشادات المروية، حفاظاً على سلامتهم، وعدم استخدام الطرق السريعة، خلال فترة الشبورة، إلا للضرورة القصوى.

وفى ذات السياق رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لاسيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، وذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية.