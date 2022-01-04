الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مؤثرة خلال 6 أيام مقبلة (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن البلاد ستشهد خلال هذه الفترة وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

الشبورة المائية

وأشارت إلى عدم سقوط أمطار خلال هذه الفترة على جميع أنحاء الجمهورية، لافتة إلى وجود استقرار كبير فى الأحوال الجوية بعد موجة الطقس السيئ التى اجتاحت معظم أنحاء الجمهورية خلال الـ 4 أيام الماضية وتحديدا من الخميس، وحتى الأحد الماضى.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد غدا الثلاثاء، استقرارا فى الأحوال الجوية على جميع أنحاء الجمهورية.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلا فيسود طقس شديد البرودة على جميع أنحاء الجمهورية يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

طقس اليوم الثلاثاء

وتتكون الشبورة المائية وقد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت الأرصاد قائدى السيارات خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.