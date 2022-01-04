طقس اليوم.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة وأهم الظواهر المؤثرة

جدة - نرمين السيد - يكون مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة، ليلا، على جميع الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

الشبورة المائية

وتتكون شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب صباحا "من 4 : 8 صباحا تقريبا" على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على مناطق السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية.. وعن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

الإسكندرية 18 12

وادى النطرون 18 11

طنطا 18 11

شبين الكوم 18 10

دمنهور 18 10

بلطيم 19 10

مطروح 18 13

السلوم 18 10

سيوة 17 9

بورسعيد 18 12

دمياط 19 11

الزقازيق 19 11

المنصورة 18 10

الاسماعيلية 19 10

السويس 18 11

العريش 18 11

رفح 18 10

رأس سدر 19 12

نخل 17 10

نويبع 18 12

طابا 17 9

كاترين 10 2

الطور 19 13

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 14

مرسى علم 22 14

الفيوم 18 7

بنى سويف 18 7

المنيا 18 7

أسيوط 18 8

سوهاج 19 9

قنا 20 10

الأقصر 21 10

أسوان 23 11

ادفو 22 11

أبوسمبل 22 10

الوادى الجديد 19 7

شلاتين 25 15

حلايب 22 15