/670179/الأرصاد-طقس-الثلاثاء-معتدل-وتحذر-من-الشبورة

حالة الطقس، يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة فى المحافظات خلال الفترة الحالية والتي تشهد فى الوقت الحالي حالة من عدم الاستقرار.

دوت الخليج

درجات الحرارة فى المحافظات

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الثلاثاء سوف يشهد استقرار نسبي فى درجات الحرارة طيلة فترة الصباح.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من حالة الطقس فى صباح اليوم، حيث أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على أغلب الطرق السريعة بالوجه البحري والقبلي.

كما أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الثلاثاء، من المتوقع أن يكون مائل للبرودة خلال فترة الصباح، فى محافظات الوجه البحري، والمحافظات التى تقع شمال مصر، بينما يميل إلى الدفء النسبي فى جنوب سيناء.

تعرف على درجات الحرارة فى المحافظات

ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية درجات الحرارة فى المحافظات وهى كالتالي:-

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء في مصر

يُتوقع أن تكون درجات الحرارة غدا الثلاثاء في مصر كما يلي:

درجات الحرارة في القاهرة 18 درجة للعظمي و10 درجات للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية 18 درجة للعظمي و12 درجة للصغري.