موعد زيادة أسعار تذاكر القطارات.. وزير النقل يحسم الجدل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج على مسئوليتى، المذاع عبر قناة صدى البلد الفضائية، مساء أمس الإثنين.

وأكد وزير النقل أنه تم تطوير منظومة الإشارات فى السكة الحديد، مؤكدا أن هناك عربات وجرارات جديدة وحديثة مطورة دخلت الخدمة ستليق بالشعب المصرى، لافتا إلى أن كل ما كان يحدث من تكدس وازدحام فى الأعياد لن يتكرر مرة أخرى.

وتابع كامل الوزير: "أصبح لدينا ضعف عدد عربات الركاب، فضلا عن تنظيم الرحلات بصورة أفضل، وجارٍ، حاليا، العمل على تطوير الإشارات"، لافتا إلى أنه تم توزيع عربات القطارات القديمة على الورش المعنية لإعادة تطويرها، ودخولها الخدمة مرة أخرى.

موعد رفع أسعار تذاكر القطارات

وعن رفع أسعار تذاكر القطارات، أكد وزير النقل أنه لن يتم رفع أسعارها إلا بعد الانتهاء من تطويرها من ناحية، وانتظام مواعيد القطارات من ناحية أخرى.

وقال الوزير نصا: "مش هنرفع أسعار التذاكر فى 30 يونيو إلا بعد عرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومجلس الوزراء، والبرلمان، مع المقارنة مع أسعار الوسائل الأخرى".

وتابع: "هنرفع أسعار تذاكر القطارات لما تبقى كل القطارات بتطلع فى معادها لما أقول القطر هيطلع 9 ويوصل فى معاده، مش هاجى ناحية التذكرة طول ما أنا ما ظبطتش التوقيتات".

وأشار وزير النقل إلى أنه سيتم إجراء حوار مجتمعى حول أسعار تذاكر القطارات الجديدة، وسوف يتم عرض الأمر على البرلمان ومجلس النواب والرئيس، متابعا: "هنا فى هذه الحالة أستطيع تحريك سعر التذكرة"، مشيرا إلى أن تطوير بعض الخطوط سينتهى فى أبريل والأخرى فى 30 يونيو 2022.

وتابع كامل الوزير: "لو تم التصديق على رفع سعر تذكرة الخط اللى هيتطور هنرفعه بنسبة 85% من سعر تذكرة الأتوبيس المكيف، ولو اتقال كله يؤجل لـ 30 يونيو لن يتم رفع أسعار تذاكر القطارات"، مختتما: "مش من سلطتى زيادة سعر التذاكر لأى وسيلة دون الرجوع لـ الرئيس ومجلسى الوزراء والنواب".