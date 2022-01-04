غلق طريق القطامية - العين السخنة بسبب الشبورة

جدة - نرمين السيد - أغلقت الإدارة العامة للمرور، طريق القطامية - العين السخنة فى الاتجاهين بسبب الشبورة المائية.



جدة - نرمين السيد - أغلقت الإدارة العامة للمرور، طريق القطامية - العين السخنة فى الاتجاهين بسبب الشبورة المائية. يأتى ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة للمرور، لمنع الحوادث وحماية الأرواح بسبب كثافة الشبورة المائية.

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