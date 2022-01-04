استقرار فى أسعار الخضروات والفاكهة

أسعار الخضروات والفاكهة، الكثير من المواطنين يسعون إلى معرفة أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق، والتى تشهد فى الوقت الحالي تذبذب نسبي فى التكاليف المادية.

دوت الخليج

ورصد دوت الخليج، فى الأسواق المحلية وعدد من المناٍطق الشعبية أسعار الخضروات والفاكهة، والتى شهدت استقرار نسبي بالرغم من حالة التضخم العالمي.

أسعار الخضروات والفاكهة

وكانت العديد من المؤشرات قد أكدت على أن الأسواق المحلية سوف تشهد خلال الفترة المقبلة، حالة من الثبات فى أسعار أغلب المنتجات.

ونرصد فى السطور التالية أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق، والتى تشهد فى الوقت الحالي حالة من الثبات، وإليكم التفاصيل:

- الخيار بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ9 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 17.5 جنيه. ‏‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات. ‏‎- الجوافة بـ9 جنيهات. ‏- بلح بارحى بـ34 جنيها. ‏‎- البسلة بـ11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها. ‏‎- ‏فاصوليا بـ10‏ جنيهات . ‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها. ‏‎ ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 6 جنيهات. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 4.25 جنيه. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه ‏‎‏‎- الكوسة بـ 11.5 جنيه . ‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎