انطلاق النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم الإثنين المقبل.. وبرلمانيون: يعكس إصرار الدولة علي مشاركتهم فى رسم مستقبل الجمهورية الجديدة 

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تنطلق النسخة الرابعة لمنتدي شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دوت الخليج

يشهد المنتدى إجراء حوار بين الشباب المصرى و الشباب من دول العالم حول القضايا والمشاكل التى يتعرض لها العالم بصفة عامة، والاستماع إلى أفكار الشباب ورؤيتهم فما يشغل الرأى العام العالمي بشأن قضية يغير المناخ التى يشهدها العالم كما يعكس المنتدى حرص القيادة السياسية على الاستماع إلى رؤية الشباب المصرى للجمهورية الجديدة.

النائب مجدي سيف: منتدى شباب العالم يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز التعاون بين الشباب

أكد النائب مجدى سيف عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، تنظيم مصر النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، فى العاشر من يناير الجاري، يعكس حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز التعاون بين الشباب المصرى والشباب من مختلف دول العالم .

وأضاف سيف، أن المنتدى سوف يشهد إجراء حوار بين الشباب المصرى و الشباب من دول العالم حول القضايا والمشاكل التى يتعرض لها العالم بصفة عامة، والاستماع الى أفكار الشباب ورؤيتهم فما يشغل الرأى العام العالمىً بشأن قضية يغير المناخ التى يشهدها العالم كما يعكس المنتدى حرص القيادة السياسية على الاستماع الى رؤية الشباب المصرى للجمهورية الجديدة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الهدف من المنتدى هو تعزيز الحوار بين الشباب المصرى والشباب من كافة دول العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، بالإضافة إلى إرسال رسالة سلام من مصر السلام إلى العالم كله.

أحمد نشأت منصور: حلقة اتصال للشباب من مختلف الجنسيات

قال النائب أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن إنطلاق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعكس اهتمام الدولة بمنظومة الشباب، لافتا أن المنتدي حدث فريد من نوعه باعتباره جسرا للتواصل بين شباب العالم أجمع.

وأضاف منصور، في بيان له، أنه منذ تولي الرئيس السيسي الحكم وهو يحاول جاهدا إشراك الشباب في كل جميع الخطوات التنموية التي تتم، مؤكدا أن المنتدى هو خطوة فعالة لتبادل رؤي وأفكار الشباب في القضايا الهامة.

وأكد وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرا بمنظومة الشباب، وتعمل على تأهيلهم وتمكينهم في مختلف المجالات، بالإضافة إلى دمجهم في المؤسسات التنفيذية.

وأشار وكيل اتصالات النواب انه المنتدى يمثل أيضا حلقة اتصال للشباب من مختلف الجنسيات لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة حول قضايا الأمن الغذائي والبيئة، فضلا عن تمكين المرأة وغيرها من الموضوعات التي تمس الشباب.

هشام الجاهل: مصداقية الدولة نجحت فى تحويل منتدى شباب العالم من مجرد مبادرة لأهم منصة دولية

أكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن منتدى شباب العالم نجح خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز 4 أعوام، فى أن يتحول من مجرد مبادرة من مجموعة من الشباب المصرى فى مؤتمر الإسماعيلية، ليتم اعتماد فى فبراير الماضى من قبل الأمم المتحدة ليصبح منصة دولية لتبادل الحوار بين شباب العالم.

وأوضح عضو مجلس النواب، هشام الجاهل، أن السر وراء نجاح منتدى شباب العالم وتفوقه فى كل نسخة مقارنة بالنسخ السابقة لها، هى المصداقية التى حرصت عليها القيادة السياسية منذ المرة الأولى لانعقاده فى 2017، مشيرا إلى أن حرص الدولة على تنفيذ توصيات المنتدى وخروجها للنور هو السبب فى ثقة العالم والمؤسسات الدولية فى هذه المبادرة التى أصبحت منصة هامة ينتظرها الشباب من مختلف البلدان للمشاركة بها.

مايسة عطوة: منتدى شباب العالم يعكس إصرار الدولة لمشاركتهم فى رسم مستقبل الجمهورية الجديدة

قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن كافة انظار العالم تتجه فى العاشر من يناير الجارى، صوب مدينة شرم الشيخ، حيث انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، موضحة أن هذه المبادرة تستهدف بالمقام الأول لم الشمل، وتعد بمثابة فرصة هامة للشباب لتبادل الرؤى والأفكار فى القضايا الهامة المحورية التى تؤثر على كل فرد من مختلف البلدان والقارات.

وأوضحت عضو مجلس النواب، مايسة عطوة، أن النسخة الرابعة تعكس حرص القيادة السياسية على دمج الشباب فى كل خطوات التنمية، والاستماع الى افكارهم ورؤيتهم فى مجريات الأمور التى تشغل الرأى العام العالمى، مثل قضية تغير المناخ، كما تكشف رغبة الدولة فى أن يكون تعاون الشباب فعلى لرسم مستقبل الجمهورية الجديدة، بل ايضا أنها تتيح الفرصة لهم لتبادل الثقافات مع اقرانهم من الدول الأخرى.