محافظ القاهرة: الخطة الاستثمارية وضعت بعد دراسة المناطق الأكثر احتياجا

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، على ضرورة الالتزام بتوقيتات الانتهاء من مشاريع الخطة الاستثمارية مع ضرورة تكامل هذه المشاريع مع المشروعات القومية ليشعر المواطن بما يتم من إنجازات فى العاصمة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة، لمناقشة بنود الخطة الاستثمارية 2022/2023 وإجراءات تنفيذها بحضور نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومسؤولو الجهات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء. وأكد محافظ القاهرة، أن الخطة الاستثمارية تم وضعها بعد دراسة المناطق الأكثر احتياجًا كما تم التنسيق مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ باعتبارهم الأكثر قربًا من المواطنين مع التركيز على أعمال الرصف والإنارة. وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدنى فى البيئة المحيطة سواء مؤسسات أو جمعيات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وأكد محافظ القاهرة، أنه تم تشكيل لجان فنية من خارج الأحياء لاستلام الأعمال التى سيتم تنفيذها فى الخطة الاستثمارية للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات الفنية الموضوعة.

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