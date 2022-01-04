جامعة القاهرة: الاهتمام بالنشاط الرياضى يهدف لبناء الشخصية المتوازنة

جدة - نرمين السيد - أقامت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القاهرة، يومًا رياضيًا بالملعب الرئيسى بالمدينة الرياضية بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، ومنسق عام الأسرة بجامعة القاهرة واتحاد طلاب الجامعة وأعضاء الأسرة.





وشارك فى اليوم الرياضى نحو 800 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة، حيث تضمن إقامة العديد من المنافسات الرياضية، منها ماراثون مشى، ومباراة كرة قدم، وماراثون جرى، وكرة طائرة، وخماسى قدم، وسباحة، وكرة سلة، وتنس طاولة، وفى نهاية اليوم تم توزيع الجوائز وشهادات التقدير على الطلاب الفائزين.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تهتم بدعم كافة الأنشطة الرياضية، وتحفيز الطلاب على المشاركة الفعالة بها، انطلاقا من أهمية الرياضة فى حياة الطلاب وتطبيقها كأسلوب حياة، وذلك فى إطار حرص الجامعة على خدمة طلاب الجامعة بشكل عام، والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة 2030، من خلال تكوين مجتمع طلابى قوى متطور، ودعم التوعية والتثقيف والتدريب، والعمل على غرس روح الانتماء للوطن.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الاهتمام بالنشاط الرياضى يهدف إلى الإسهام الإيجابى فى بناء الشخصية المتوازنة للطلاب بعيدًا عن الأفكار الهدامة والمتطرفة، من خلال إتاحة الظروف المواتية لاكتشاف المواهب الرياضية للطلاب وصقلها، وتنمية مهاراتهم بما يساعدهم فى الحياة العملية والعلمية، واستغلال أوقات فراغهم وتوظيف طاقاتهم بشكل إيجابى نافع، وتدريبهم على العمل الهادف وتحمل المسؤولية وتنمية قيمة البذل والعطاء، بما يساهم فى تعزيز روح العمل الجماعى، وغرس ثقافة الحوار واحترام الآخرين، وبالتالى بناء جيل رياضى جامعى يتحلى بالخلق القويم والسلوك المستقيم.

يُشار إلى أن أسرة طلاب "من أجل مصر" هى أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابى قوى متطور يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف فى سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين فى مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعى لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعالة فى خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال وإنجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة فى أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.