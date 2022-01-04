أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر ديسمبر 2021

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء للأجهزة التنفيذية بجميع محافظات الجمهورية ، قامت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة خلال شهر ديسمبر الماضى .

حيث نظمت قيادة الدفاع الشعبى والعسكرى عدداً من الزيارات لطلبة الجامعات المصرية إلى عدد من المشروعات التنموية القومية العملاقة ، وحرصت على مشاركة عدد من طلاب الجامعات الإفتتاحات التى تمت خلال شهر ديسمبر بصعيد مصر( أسبوع الصعيد ) لزيادة الوعى لدى الشباب الجامعى بحجم ما يتم من إنجازات على أرض الواقع .

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى زيارات لطلبة الجامعات المصرية لعدد من الوحدات العسكرية ، بالإضافة إلى زيارة معرض السلاح للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2021) فى نسخته الثانية بجمهورية مصر العربية ، وكذا تنفيذ زيارة لطلاب جامعة بنى سويف إلى مصابى العمليات الحربية بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى وذلك تقديراً لما قدموه .

وعلى جانب آخر نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى الندوة التثقيفية السابعة والعشرون بجامعة مدينة السادات ، والتى تم خلالها إلقاء عدداً من المحاضرات عن ( كيفية مواجهة الفكر المتطرف - الوعى التكنولوجي والرقمى - دور مصر الرائد فى مكافحة الإرهاب و التنمية الشاملة فى شتى ربوع الوطن) ، بالإضافة إلى تنظيم الندوة السادسة عن (الثقافة الرقمية فى عصر الكورونا والميتافيرس - كيفية مواجهة الفكر المتطرف) بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة .

وفى نهاية الندوة تم تكريم عدد من أسر الشهداء وعدد من أصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة الحاصلين على بطولات رياضية على مستوى الجمهورية .