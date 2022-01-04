/670235/تجديد-الثقة-للمحاسب-مجدى-الخضر-وكيل-لتموين-البحيرة

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتجديد الثقة للمحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة لفتره جديدة.

وفى ذات السياق، وجه وزير التموين خالص الشكر لوكيل وزارة التموين بالبحيرة لأدائه المميز في متابعة مبيعات المخابز البلدية المدعمة، ومشاركته الفعالة في ضبط منظومة الخبز الجديدة بدائرة المحافظة وجهوده لضبط الأسعار بالأسواق. وعلي هامش هذا القرار، هنأ جميع العاملين بمديرية تموين البحيره والإدارات التابعة، المحاسب مجدى الخضر عبد الفتاح بمناسبة إستمرار تعينه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة لأستكمال مسيرة النجاح على مستوى الخدمى والرقابي وإعادة الأنضباط وتطبيق القوانين والقرارات الوزارية المعدة ضبط ١٢٥٠٠٠ قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة لردع المخالفين وخلال حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمركز ومدينة ايتاى البارود. أسفرت عن ضبط مصنع بلاستيك لتصنيع مستلزمات السيارات يعمل بدون ترخيص ويستخدم مستلزمات انتاج مجهوله المصدر وضبط ١٠٤٠٠ كجم خامات انتاج رول وكسر بلاستيك و منتجات ٤٦٠٠ دواسات ودلايات سيارات. تجديد الثقة للمحاسب مجدى الخضر وكيل لتموين البحيرة كما تم ضبط سياره لبيع المستلزمات الطبيه مجهولة المصدر وبها أكثر من ١٢٥٠٠٠ جوانتى طبى وخيوط جراحه ولاصق طبى وقسطره ودرنقه وسرنجات . دوت الخليج بالإضافة إلى ضبط ٤٩٥ عبوه توابل متنوعه زنة العبوه ٤ كجم باجمالى كميه ١٩٨٠ كجم مجهولة المصدر .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين واكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

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