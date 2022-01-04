/670237/ضبط-125000-قطعة-مستلزمات-طبية-مجهولة-المصدر-بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة لردع المخالفين وخلال حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمركز ومدينة ايتاى البارود ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

أسفرت عن ضبط مصنع بلاستيك لتصنيع مستلزمات السيارات يعمل بدون ترخيص ويستخدم مستلزمات انتاج مجهوله المصدر وضبط ١٠٤٠٠ كجم خامات انتاج رول وكسر بلاستيك و منتجات ٤٦٠٠ دواسات ودلايات سيارات. ضبط 125000 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر كما تم ضبط سياره لبيع المستلزمات الطبيه مجهولة المصدر وبها أكثر من ١٢٥٠٠٠ جوانتى طبى وخيوط جراحه ولاصق طبى وقسطره ودرنقه وسرنجات . بالإضافة إلى ضبط ٤٩٥ عبوه توابل متنوعه زنة العبوه ٤ كجم باجمالى كميه ١٩٨٠ كجم مجهولة المصدر .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين واكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط 125000 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالبحيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.