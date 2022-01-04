عاجل- قرار جديد من البريد بشأن أيام العمل الأسبوعية

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك فى إطار التدابير والإجراءات التى تتخذها الهيئة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات والحفاظ على صحة وسلامة العاملين والعملاء المترددين على مكاتب البريد، كما يأتى فى إطار دعم خطط الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء، ويوم السبت من الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وذلك بهدف الحد من تزاحم المواطنين على مكاتب البريد، خصوصا فى فترات صرف المعاشات والمرتبات.

وتم تشكيل لجنة لمتابعة انتظام العمل بتلك المنافذ وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة، وتذليل أية عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم، ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت، بالإضافة إلى تغذية كافة ماكينات الصراف الآلى على مستوى الجمهورية خلال العطلات الرسمية.