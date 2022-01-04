حصاد 2021.. 2691 مشروعا لصندوق التنمية المحلية بتكلفة 31.6 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار سعى وزارة التنمية المحلية؛ لتعزيز جهود الدولة الهادفة لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى جميع المحافظات والتى تساهم فى تشغيل الشباب مما يقلل نسبة البطالة، وتساعد فى سد احتياجات السوق المحلى، ودورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية.

حيث تم ضخ 26.3 مليون جنيه إجمالى قيمة القروض لتمويل 2691 مشروع صغير ومتناهى الصغر إضافة إلى مشاركة المستفيدين بـ5.3 ملايين جنيه لتصبح جملة استثمارات المشروعات 31.6 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من1/1/2021حتى 31/12/ 2021.

وأشار إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأكد اللواء محمود شعراوى، على أهمية دور الصندوق فى تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية خاصة من يملك أفكار مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأسمال كبير، مشيرا الى إن قروض صندوق التنمية المحلية تصب فى صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الشأن.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أنه تم توجيه خطة عمل صندوق التنمية المحلية فى هذا العام لتحقيق أهداف الوزارة فى الاهتمام بالصعيد والارتقاء بجودة حياة أهل الصعيد، وتحقيق التنمية المستدامة به من خلال خلق فرص عمل حقيقية وتقديم كل أوجه الدعم اللازمة لنجاح هذه المشروعات، مشيرا إلى أن محافظات الوجه القبلى حظيت بـ 16.2 مليون جنيه بنسبة 61.5% من إجمالى الاستثمارات التى نفذ بها الصندوق مشروعات على مستوى جميع المحافظات.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق فى عدد المشروعات حيث نفذت 504 مشاريع بإستثمارات 4.2 مليون جنيه، يليها محافظة الدقهلية بعدد مشروعات بلغ 379 مشروعًا بإجمالى استثمارات 4.5 مليون جنيه، وبنى سويف بـ337 مشروعًا باستثمارات 5.8 ملايين جنيه، ثم الشرقية بـ258 مشروعاً بإجمالى استثمارات 3.3 مليون جنيه، ثم سوهاج بـ220 مشروعاً باستثمارات 2 مليون جنيه.

ولفت الوزير إلى أن صندوق التنمية المحلية أولى اهتماماً بالغاً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصرى خلال عام 2021، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهى الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها، ومن ثم استطاع الصندوق تكثيف نشاطه حيث بلغت عدد المشروعات التى مولها للمرأة 1786 مشروعاً بنسبة تزيد على 68.5% من إجمالى المشروعات.

كما أن النسبة وصلت 100% فى محافظة البحر الأحمر وبلغت 81% بمحافظتى الجيزة وسوهاج، مشيرا إلى أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال بعض المعارض ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفنى لهن.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أنه تم توجيه القائمين بالصندوق خلال هذا العام بضرورة تشجيع الشباب على تنفيذ المشروعات التى تحافظ على الأعمال التراثية واليدوية حفاظاً عليها من الاندثار ودعم القرى المنتجة على مستوى الجمهورية والتوسع فى إقامة الصناعات التكاملية فى الريف.

وأشار إلى أنه يتم سنوياً تنفيذ مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بمركز التدريب للتنمية المحلية بسقارة للعاملين بإدارات صندوق التنمية المحلية بجميع المحافظات تستهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية فى مجال الإقراض وتحسين وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط وهناك أيضا دورات تدريبية موجهة للمستفيدين والمستفيدات ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لآخر طبقاً لطبيعة المشروعات التى يتم تنفيذها.