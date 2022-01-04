الهجرة: الأطباء المصريون بالخارج يواصلون دعمهم لمشروع «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - وتأتى الزيارة فى إطار المبادرة التى أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لمشاركة الأطباء المصريين بالخارج فى المشروع القومى «حياة كريمة»، وفى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة حياة كريمة لإشراك المصريين بالخارج فى دعم "حياة كريمة" والترويج لأهدافها لدى الجاليات المصرية بالخارج.



وثمنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، التعاون مع وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لدعم صحة المصريين فى الأماكن الأكثر احتياجا.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن إطلاق المبادرة جاء استجابة لطلب الأطباء بالخارج، ليشاركوا بجهودهم فى خدمة الوطن، حرصا منهم على دعم فى المشروع القومى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، "حياة كريمة"، مؤكدة أن تكامل الجهود الحكومية فى الجمهورية الجديدة يسهم فى بناء الإنسان.



وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أن هناك استمارة لتسجيل بيانات الأطباء المصريين بالخارج الراغبين فى المشاركة بجهودهم الطبية أثناء تواجدهم فى مصر، للاستفادة بخبراتهم فى المشروع القومى "حياة كريمة"، من خلال الرابط التالى:

‏https://forms.gle/4BPYJrqHh49Hp3t18

وتتضمن الاستمارة بيانات الأطباء، والتخصص، والدرجة العلمية، ودولة الإقامة، وموعد تقريبى لزيارة مصر، مع تأكيد الرغبة فى المساعدة بالقوافل الطبية التى تتضمن جراحات أو كشوفات طبية.

وفى سياق متصل، أوضحت شانا محمد، مدير العلاقات الخارجية فى "حياة كريمة" أن تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة ساهم فى تحقيق تعاون أكبر لخدمة أهالينا فى مختلف الأماكن، وتوفير رعاية طبية أفضل بالاستفادة من خبرات الأطباء بالخارج.

فيما أضافت الدكتورة ندى الدمياطى، مدير القطاع الطبى بالمؤسسة، أن جهود التعاون بين الأطباء المصريين بالخارج والداخل ساهمت فى علاج آلاف المرضى فى أنحاء الجمهورية، مثمنة تعاون وزارتى الصحة والهجرة لخدمة أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وبدوره، أشاد الدكتور مدحت منجى، خبير طب الأسنان بالولايات المتحدة الأمريكية، بما تشهده مصر من طفرة طبية، ومن أبرزها المبادرات الرئاسية للكشف عن فيروس سى وصحة الأسرة وغيرها، مؤكدا ضرورة إطلاق حملة للاكتشاف المبكر لأمراض الأسنان.

وثمن منجى جهود مصر لتوفير حياة كريمة، وما تقدمه للبسطاء فى الأحياء الجديدة، ومن بينها حى الأسمرات، على المستوى الطبى والرياضى والثقافى، لضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة.

ودعا الوزيران، الأطباء المصريين بالخارج للمشاركة فى المشروع القومى «حياة كريمة»، لتبادل الخبرات العلمية والطبية مع نظرائهم بالداخل، بما يخدم المواطنين، ويساهم فى تطبيق أحدث بروتوكولات العلاج.

وبدأت الفعاليات، باستقبال نحو 200 مريض من منطقة الأسمرات، بحضور الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة، والدكتور مدحت منجى، خبير الأسنان بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أجرى الدكتور مدحت منجى توقيع الكشف الطبى لعدد من المرضى، ما بين كبار السن والشباب والأطفال، مستعرضا ما يمكن تقديمه لتطوير الخدمات الطبية فى مجال الأسنان متضمنا الفحص العام وعلاج الجذور وتقديم المشورة الطبية اللازمة للحالات الحرجة، للمتابعة مع المستشفى.

وحرص منجى على تبادل الخبرة الأطباء، مؤكدا على أهمية البحث العلمى لشباب الأطباء المشاركين، لضمان أفضل سبل العلاج للمرضى، وفقا لأحدث بروتوكولات علاج الأسنان حول العالم.

وشهدت هذه القافلة إهداء إدارة الطب العلاجى لطب الأسنان بوزارة الصحة، درع للدكتور مدحت منجى، خبير الأسنان بالولايات المتحدة الأمريكية، لما بذله من مجهود فى الكشف على أهالينا فى الأسمرات.

وبدورهم، أعرب أهالينا فى الأسمرات، عن امتنانهم للقيادة السياسية لما تقوم به من جهود للعناية بصحة المواطنين، مؤكدين على أن ما يحدث فى مصر حاليا يعد نقلة للأجيال المقبلة.