وزيرا الأوقاف والشباب والرياضة يبحثان سبل تكثيف التواصل مع الشباب

في إطار التعاون المستمر والمثمر بين وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة استقبل معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف معالي أ.د/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية يوم الاثنين 3 / 1/ 2022م لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين.
وخلال اللقاء أكد معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن هذا العمل المشترك بين مؤسسات الدولة يُعد نقلة نوعية في العمل الجماعي المشترك ، وأننا نحتاج إلى جهد متواصل للانتقال من ثقافة النخبة إلى ثقافة المجتمع ، كما أكد أن تكثيف التواصل مع الشباب أحد أهم أولوياتنا في عام 2022م ، وفي إطار بناء الوعي بين الشباب تم إهداء 500 مجموعة من سلسلة رؤية للفكر المستنير المجموعة الثانية لوزارة الشباب والرياضة لتوزيعها على مراكز الشباب والأندية الرياضة بمعرفتها.
من جانبة أكد معالي أ.د/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن وزارة الأوقاف تبذل جهدًا غير مسبوق في بناء الوعي ونشره بين الشباب من خلال إصداراتها المتميزة ، والندوات والمؤتمرات العلمية بالتعاون مع الأوقاف من خلال أئمتها للإسهام في الدورات التدريبية التي تعقدها وزارة الشباب والرياضة.
هذا وقد أهدى معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لمعالي أ.د/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة نسخة من كتاب الله (عز وجل) والمجموعة الثانية من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير ، ومجموعة من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
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