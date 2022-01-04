ضمن مبادرة حياة كريمة.. طبيب مصري بالخارج يفحص سكان الأسمرات

يواصل الأطباء المصريون بالخارج، دعمهم للمشروع القومي "حياة كريمة"، حيث شارك الدكتور مدحت مُنجي، الخبير في طب الأسنان في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، على مدار أكثر من 30 عاما، في توقيع الكشف الطبي لعدد من سكان حي الأسمرات بالقاهرة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والصحة والسكان، ومؤسسة حياة كريمة،

تأتي الزيارة في إطار المبادرة التي أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لمشاركة الأطباء المصريين بالخارج في المشروع القومي «حياة كريمة»، وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة حياة كريمة لإشراك المصريين بالخارج في دعم "حياة كريمة" والترويج لأهدافها لدى الجاليات المصرية بالخارج.

ومن ناحيتها، ثمنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، التعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لدعم صحة المصريين في الأماكن الأكثر احتياجا.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن إطلاق المبادرة جاء استجابة لطلب الأطباء بالخارج، ليشاركوا بجهودهم في خدمة الوطن؛ حرصا منهم على دعم في المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، "حياة كريمة"، مؤكدة أن تكامل الجهود الحكومية في الجمهورية الجديدة يسهم في بناء الإنسان.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أن هناك استمارة لتسجيل بيانات الأطباء المصريين بالخارج الراغبين في المشاركة بجهودهم الطبية أثناء تواجدهم في مصر، للاستفادة بخبراتهم في المشروع القومي "حياة كريمة".