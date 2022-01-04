أهم مباريات اليوم .. موريتانيا والجابون في لقاء ودي استعداداً لأمم أفريقيا

/670232/أهم-مباريات-اليوم--موريتانيا-والجابون-في-لقاء-ودي-استعدادا-لأمم-أفريقيا

يشهد اليوم الثلاثاء على العديد من المباريات في بطولت الدوريات المختلفه حول العالم، ولكن بطولة كأس فرنسا تأتي في أبرز مباريات اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتغيب مباريات الدوري المصري الممتاز، بسبب توقف بطولة الدوري، لمشاركة المنتخب الوطني في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

كأس فرنسا

لانس وليل، الساعة العاشرة مساء.

دوري نجوم قطر

الدحيل والخور، الساعة الثالثة مساء.

العربي والوكرة، الساعة الخامسة والنصف مساء.

الريان وأم صلال، الساعة الخامسة والنصف مساء,

كأس رابطة المحترفين الإماراتية

الوحدة والنصر، الساعة الثالثة مساء، في لقاء ربع نهائي الكأس.

الوصل والعين، الساعة الخامسة والنصف مساء، في لقاء ربع نهائي الكأس.

مباريات دولية ودية

موريتانيا والجابون، الساعة الثالثة مساء.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد أبو جبل – محمد صبحي – محمود جاد .

خط الدفاع: أكرم توفيق – عمر كمال – أحمد حجازي – محمود حمدي "الونش" – أيمن أشرف – أحمد فتوح – محمد عبد المنعم – محمود علاء – محمد حمدي .

خط الوسط : عمرو السولية – حمدي فتحي – إمام عاشور – عبد الله السعيد – محمد النني – أحمد سيد "زيزو" – مهند لاشين – إبراهيم عادل .

خط الهجوم : عمر مرموش – محمد شريف – مصطفى محمد – محمد صلاح – محمود حسن "تريزيجية" – رمضان صبحي – مروان حمدي .

تفاصيل ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.

ويدخل المنتخب الوطني بطولة امم أفريقيا 2021، وهو صاحب الصدارة على منتخبات القارة الإفريقية، برصيد 7 ألقاب، بفارق صاحب الأرض صاحب المركز الثاني برصيد 5 نسخ.