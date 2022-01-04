/670239/محمود-متولي-مدافع-الأهلي-يحتفل-بعيد-ميلاده-الـ-29

يحتفل مدافع النادي الأهلي محمود متولي، بعيد ميلادة الـ 29 اليوم وسط جمهور ومحبي القلعة الحمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ولد متولي في 4 يناير عام 1993 بمدينة المنصورة، والتحق بناشئين الاسماعيلي عام 2002 وعمره 9 سنوات حيث ترك انطباع جيد لدى مدرب الفريق، وحقق مع الناشئين بعض البطولات.

وشارك محمود متولي لأول مرة مع الفريق الأول في الدوري الممتاز في 13 أبريل 2013 أمام طلائع الجيش، وشارك أيضًا مع الفريق في بطولة الكونفدرالية 2013.

انضم متولي إلى النادي الأهلي قادماً من الاسماعيلي في صفقة كلفت الخزينة الحمراء حوالي 15 مليون جنيه، خلال الميركاتو الصيفي في بداية الموسم قبل الماضى، باحثاً عن التألق بالقميص الأحمر وحجز مقعد أساسي مع منتخب الفراعنة.

غياب محمود متولي

وكان محمود متولي قد تعرض لإصابة الرباط الصليبي وغاب على إثرها لمدة عام، وعاد إلى الملاعب ولكنه تعرض لبعض الإنتكاسات خلال الفترة الماضية.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي بعرض اللاعب على “أسباير” من أجل تشخيص حالتة الحالية قبل العودة إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وسوف يتواجد محمود متولي في قطر لمدة أسبوعين قبل العودة إلى القاهرة من أجل العودة لتدريبات الفريق بلياقة بدنية رائعة.

وأكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أنه من الصعب عودة رمضان صبحي وحسام عاشور للنادي الأهلي مجدداً.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "زعلان على رمضان صبحي، ولم يقدر ما فعله معه النادي الأهلي منذ بدايته وحتى رحيله عن الفريق، ونحترم قرارة ولكن من الصعب عودته للفريق مجددا، ومش زعلان منه نهائيا".

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وواصل "الأهلي فعل المستحيل من أجل الإبقاء على رمضان صبحي ولكن لم يوافق اللاعب، فمن الصعب عودنه من جديد للنادي الأهلي، فالنادي أهم من أي شخص مهما كان أسمه، وكذلك الأمر ينطبق على حسام عاشور لاعب الفريق السابق، فقد تم تقديم له كل الخير ولكن رحل بطريقة غير جيدة".

وزاد "الأهلي أهم مني أنا شخصياً، ومن الصعب عودة أي لاعب خرج من النادي الأهلي بطريقة غير جيدة لصفوف الفريق من جديد، ورحيل أحمد ياسر ريان عن الفريق بأمر من مسويماني من أجل اكتساب الخبرات للاعب".