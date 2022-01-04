النائبة ولاء التمامى تثمن خطة زيادة عدد المعلمين خلال ٥ سنوات..وتؤكد على أهمية صرف المرتبات على أساسى٢٠٢٠

/670240/النائبة-ولاء-التمامى-تثمن-خطة-زيادة-عدد-المعلمين-خلال-٥-سنواتوتؤكد-على-أهمية-صرف-المرتبات-على-أساسى٢٠٢٠

ثمنت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قرار حكومة مصطفى مدبولى بعمل خطة استراتيجية لسد العجز في أعداد المعلمين خلال ٥ سنوات.

دوت الخليج يرصد تعليق ولاء التمامي بشأن زيادة عدد المدرسين

خطة الحكومة لزيادة عدد المعلمين

وأكدت، البرلمانية، فى تصريح لها، أن مشكلة نقص عدد المعلمين أمر لا يمكن السكوت عليه. ولن تنجح العملية التعليمية بوجود هذا النقص الشديد قى المعلمين.

واشادت النائبة باستحابة حكومة مدبولي لطلبات النواب فى جلسة الاستماع لوزير التربية والتعليم الاسبوع الماضى، عن أزمة نقص المعلمين، ونتيجته السلبية على العملية التعليمية ككل .

وشددت "التمامى"، أن محلس النواب سوف يراقب تنفيذ خطة الوزراء لسد عجز المعلمين بشكل دورى، حيث أن هذا الأمر بالغ الأهمية للمهوض بالعملية التعليمية، خاص أن المعلم هو ركيزةأساسية فى اى مخطط للنهوض بالتعليم، مشددة على أهمية أيضا النظر الى رواتب المعلمين وحل أزمة المرتبات ، على ان يتم احتساب مرتب المعلم على أساسى ٢٠٢٠ وليس على أساسى ٢٠١٤.

هذا وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اول أمس، الأحد، لمتابعة الإجراءات المقترحة لسد عجز أعداد المعلمين بمختلف المدارس، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع خطة تنفيذية يتم تطبيقها على مدار خمس سنوات؛ لسد العجز في أعداد المعلمين، مع تطبيق أقصى آليات الحوكمة فيما يخص اختبارات اختيار المعلمين، والمعايير المنضبطة المطلوب توفرها في المتقدمين تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ​