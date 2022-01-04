/670243/عضو-لجنة-الدفاع-والامن-القومي-منتدى-شباب-العالم-أظهر-مساهمات-مصر-فى-المحافل-الدولية

قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن منتدى شباب العالم على مدار 4 أعوام نجح فى تقديم مساهمات أظهرت دور مصر فى المحافل الدولية، لاسيما أنه بات منصة هامة لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب، الذين نجحوا فى تبادل الحلول الحاسمة ابتكار خطط ناجحة لحل العديد من الأزمات الراهنة.

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وأوضحت عضو مجلس النواب، فى بيان صحفي صادر اليوم، أن ارتفاع نسبة الشباب على مستوى العالم، خلقت تحديات وفرص عديدة، لعل أهمها توفير فرص عمل بخلاف التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن لهذه العوامل لابد من مشاركة الشباب فى حل تلك التحديات والتعرف على ما يدورفى أذهانهم لمعالجة هذه الأزمات التى تعرقل مسيرتهم بالمستقبل.

منتدى شباب العالم

الجدير بالذكر، أن منتدى شباب العالم يعود هذا العام من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات الجديدة بعد توقفه منذ عام 2019، بسبب جائحة كورونا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة جميع المشاركين من مصر ومختلف دول العالم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام ٢٠١٨ مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وشهد المنتدى في نسخته الثالثة عام ٢٠١٩ مشاركة الآف من شباب العالم لمناقشة عدد من الموضوعات الثرية حول الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.