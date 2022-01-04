أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطرى خلال أسبوع (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وذكر الإنفوجراف أن مسؤولى مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع الحملة القومية لمحصول القمح، واصلوا المرور على الحقول الإرشادية للمحصول بمركز إمبابة، بناحية ذات الكوم، المنصورية وتم فحصها.

وفى محافظة القليوبية، عقد اجتماع لمديرى الإدارات الزراعية والتعاونية للوقوف على كل ما هو جديد فى الأسمدة و"كارت الفلاح" وعمل إقرارات المنتفعين من تأهيل المساقى الخصوصية، كما تم تنظيم ندوة إرشادية حول محصول الفاصوليا وما هى الآفات التى تصيب المحصول وكيفية مكافحتها.



وافتتحت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية منفذا لبيع السلع الغذائية واللحوم البلدية بالإدارة الزراعية ببركة السبع، كما أعلنت عن استمرار حملات الرقابة على أسواق المبيدات والمخصبات وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وإزالة 10 حالات جديدة، فضلا عن عقد اجتماع لأعضاء الحملة القومية للقمح لمناقشة الأعمال والوقوف على الحالة العامة للمحصول، كما تم عقد 35 ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها مراكز تجميع الألبان وتحديث الرى، وخدمة المحاصيل المختلفة، التوصيات الفنية للقمح والالتزام بالسياسة الصنفية.

كما عقدت مديرية الزراعية بمحافظة الدقهلية اجتماعا لمديرى الإدارات الزراعية والتعاونية والإصلاح الزراعى لمناقشة آخر التوصيات والتعليمات ومتابعة صرف مستلزمات الإنتاج وكارت الفلاح ورفع الإحداثيات للجمعيات الزراعية من أجل ضمها فى مبادرة "حياة كريمة".

وأعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية عن الانتهاء من تحصين أكثر من 495 ألف رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، فضلا عن مواصلة حملات مراقبة أسواق بيع اللحوم، كما تم تنظيم 46 ندوة إرشادية حول تطوير مراكز تجميع الألبان، وتحسين سلالات الماشية والحملة القومية للتوعية ضد مرض إنفلونزا الطيور.

وفى محافظة البحيرة، أكدت مديرية الطب البيطرى، وبالتعاون مع معهد التناسليات الحيوانية ومعهد الصحة الحيوانية وصندوق التامين على الماشية، تنظيم قافلة علاجية بيطرية إرشادية فى قرى المحافظة، حيث تم فحص وعلاج 3787 رأس ماشية مجانا لصغار المربين، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تم تنظيم ندوة إرشادية لصغار المربين والفلاحين والمهندسين الزراعيين حول استخدام وتدوير المخلفات الزراعية لعمل أعلاف الحيوان، وتم تنظيم ندوة للأطباء البيطريين حول استخدام التقنيات الحديثة فى تشخيص وعلاج المشاكل التناسلية فى حيوانات المزرعة.

ووفقا للإنفوجراف، شنت مديرية الزراعة بالنوبارية حملة مكبرة على محلات بيع وتداول المبيدات الزراعية، بالتعاون مع شرطة المسطحات والبيئة وإدارة المكافحة.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وإزالة حالتى تعد على الأراضى الزراعية بزمام إدارة برج العرب الزراعية، وعقد ندوة بعنوان "التحديات التى تواجه عملية التنمية المستدامة فى مصر".

وقامت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسكندرية بحملات على أسواق اللحوم، كذلك تم تحصين 599 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، و599 رأسا ضد حمى الوادى المتصدع، و237 رأسا ضد جدرى الضأن والجلد العقدى، كما تم تنظيم 8 ندوات إرشادية.

وافتتح محافظ مطروح الوحدة البيطرية بقرية الرويسات بمدينة الحمام، بحضور مدير عام مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، وعدد من عمد ومشايخ وأهالى القرية.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور على الأراضى الزراعية بجمعية التينه لمتابعة المحاصيل الشتوية، حيث تم المرور على زراعات البنجر، وزيارة المزرعة الإرشادية بجنوب بورسعيد لدراسة وضعها ومعرفة أسباب عدم تشغيلها لإزالة أى عقبات ومحاولة إعادة تشغيلها والاستفادة القصوى منها، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على الزراعات الشتوية لمتابعة مدى تأثرها بالظروف المناخية الحالية.

وفى محافظة الفيوم، واصلت مديرية الزراعة حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، فى مراكز: أبشواى، الفيوم، اطسا، طامية، سنورس، فضلا عن متابعة منظومة كارت الفلاح وعملية صرف الأسمدة بالجمعيات، كما تم المرور على زراعات القمح والبنجر وجميع الزراعات الشتوية وتنظيم ندوات للمزارعين وتقديم نصائح إرشادية للمزارعين وتم المرور على عدد من الجمعيات الزراعية بطامية وسنورس.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط اجتماعا لمديرى الإدارات الزراعية ورؤساء أقسام حماية الأراضى بالإدارات الزراعية لمناقشة أعمال حماية الأراضى والتنبيه على الإزالة الفورية لأى حالة تعد على الأراضى الزراعية، كما تم عقد عدة ندوات إرشادية حول دودة الحشد الخريفية.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد عن استمرار القافلة بيطرية بالتعاون مع كلية الطب البيطرى بجامعة الوادى الجديد، لتقديم خدمات الفحص والعلاج للماشية بالمجان.

ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع الطب البيطرى، ندوة حول مراكز تجميع الألبان وكيفية الحصول على كوب لبن نظيف، كما تم بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء، توفير 3 آلاف شتلة مزهرة ضمن 7 آلاف شتلة للمساهمة فى تزيين وتجميل مدينة شرم الشيخ استعدادا لعقد منتدى شباب العالم، كما تابعت مديرية الزراعة من خلال القوافل الزراعية التنموية حملاتها لمكافحة سوسة النخيل الحمراء والنمل الأبيض بمناطق دهب ونويبع، وكذلك تم تنظيم الندوة الإرشادية السابعة لمحصولى القمح والشعير.