جامعة الإسكندرية تحتل المركز 617 عالميا وفقاً لـ URAP لعام 2022

جدة - نرمين السيد - ذكر رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة أن نتيجة تصنيف الجامعات وفقاً للأداء الأكاديمى URAP لعام 2022 ، وضعت الجامعة فى المرتبة 617 على مستوى جامعات العالم، والرابع محلياً، من بين 32 جامعة مصرية.





وأشار قنصوة - فى بيان صادر عن الجامعة - إلى أن موقع التصنيف على الأنترنت أوضح أن نظام التصنيف URAP، يعتمد على الجودة والأداء الأكاديمى للجامعات، وتعتمد الدرجة الإجمالية لكل جامعة على أدائها عبر العديد من المؤشرات.

وأضاف أن مؤسسة URAP قامت بجمع بيانات 3000 جامعة (HEI)، وتم تسجيل أفضل 2500 منها؛ مما يعنى أن تصنيف URAP قام بتحليل ما يقرب من 12% من جميع مؤسسات التعليم العالى فى العالم، وبالتالى فهو أحد أكثر أنظمة تصنيف الجامعات شمولاً فى العالم.

وقال إن نظام تصنيف URAP يهدف إلى مساعدة الجامعات على تحديد مجالات التقدم المحتملة فيما يتعلق بمؤشرات الأداء الأكاديمى، ويركز التصنيف على المقالات المنشورة فى المجلات المدرجة فى الربع الأول والثانى والثالث من حيث عامل تأثير Journal Impact Factor ضمن مجالات موضوعاتها.

جدير بالذكر أن مؤسسة التصنيف تقوم بجمع البيانات من Web of Science و InCites، لأعلى 3000 جامعة لها نشر عالمى ثم يتم منها تصنيف 2500 بعد معالجة البيانات، ويتم توزيع الدرجات الإجمالية وفقاً للمؤشرات التالية: الأبحاث 21%، إجمالى المستند 10%، الاستشهادات 21%، إجمالى تأثير الأبحاث 18%، إجمالى تأثير الاستشهادات 15%، التعاون الدولى 15%.

وفى سياق آخر، قال الدكتور محمد أبو زهاد عميد كلية هندسة الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إنه جرى تطوير البنية التكنولوجية لمعامل الكلية لتضم مجموعة متميزة من الأجهزة والإمكانيات المعملية، الموردة من الجانب اليابانى والتى تتضمن أحدث الأجهزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم والتى تمكن الطالب من ممارسة المهنة والتطبيق العملى على أعلى مستوى.

وأضاف أبو زهاد - فى بيان صادر عن الجامعة اليوم - أن تطوير المعامل يأتى تنفيذا لفلسفة التعليم بالجامعة، والتى تعتمد على التعليم التطبيقى وتنفيذ المشروعات، موضحا أن المعامل التى تطويرها تضمنت معمل الدوائر الكهربية والإلكترونية، تصميم الدوائر الرقمية والمنطقية، الميكروبروسسور والميكرو كنترولر، الهوائيات والميكرو ويف، معالجة الإشارات والصور والفيديو، الاتصالات اللاسلكية والاتصالات الضوئية، أنترنت الأشياء والمدن الذكية، شبكات الحاسب والحوسبة السحابية، أمن المعلومات والأمن السيبرانى.

وأشار إلى أن الكلية تضم ثلاثة أقسام علمية وهى هندسة الإلكترونيات والاتصالات، علوم وهندسة الحاسب، هندسة القوى الكهربائية، كما تضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأوضح أن الأقسام العلمية الثلاثة تقدم مجموعة متنوعة من برامج الماجستير ،والدكتوراه مثل هندسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الحاسبات، كما تقدم ثلاثة برامج لمرحلة البكالوريوس هى هندسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الحاسبات وهندسة القوى والآلات الكهربائية.

وأضاف أن الكلية تعمل على توفير بيئة تعليمية عالية الجودة لأفضل الممارسات المعتمدة، فى مؤسسات التعليم العالى اليابانية والتى تعتمد بشكل رئيسى على تنمية المهارات العملية وتشجيع الابتكار من خلال المشاريع التطبيقية.