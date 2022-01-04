رئيس الوزراء يشهد افتتاح المقر الجديد لمديرية أمن القاهرة

جدة - نرمين السيد - وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا، لمتابعة موقف تنفيذ استراتيجية تعظيم سياحة اليخوت.
وقال رئيس الوزراء، إن الاجتماع يأتى لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن وضع استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت على مستوى الجمهورية، حيث تم إصدار قرار تشكيل لجنة وزارية عليا لوضع الاستراتيجية فى يونيو 2021.
وخلال الاجتماع، أشار وزير النقل إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات فى هذا الصدد على مدار الفترة الماضية بمقرات مجلس الوزراء، ووزارة النقل، وقطاع النقل البحرى.
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