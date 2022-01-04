مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للغة بريل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت مكتبة الإسكندرية، أن لغة بريل لها أهميتها فى سياقات التعليم وحرية التعبير والرأى والحصول على المعلومات والاطلاع على الاتصالات المكتوبة وفى سياق الإدماج الاجتماعى، فهى عرض للرموز الأبجدية والرقمية باستخدام ست نقاط يمكن تحسسها باللمس لتمثيل كل حرف وعدد، بما فى ذلك رموز الموسيقى والرياضيات والعلوم.
ويستخدم المكفوفون وضعاف البصر لغة بريل — التى سُمّيت بهذا الاسم تيمنا باسم مخترعها فى القرن الـ 19 الفرنسى لويس برايل — لقراءة نفس الكتب والنشرات الدورية المطبوعة بالخط المرئى، بما يكفل لهم الحصول على المعلومات المهمة، وهو ما يُعد مؤشرا على الكفاءة والاستقلال والمساواة.
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