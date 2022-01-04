وجبات مدرسية بعناصر غذائية متكاملة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أن الهدف من تنفيذ منظومة التغذية المدرسية هو إتاحة وجبات تضم مكونات تتوافر بها العديد من العناصر الغذائية المتكاملة التى يحتاجها الطلاب على مستوى المراحل التعليمية المختلفة بدءا من مرحلة رياض الأطفال، وصولاً للمرحلة الثانوية، طبقا للمناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية، سواء لطلاب التعليم العام، أو الأزهرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الصدد.

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