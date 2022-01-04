/670244/محمد-صلاح-ومانى-يقودان-التشكيل-المثالي-للجولة-21-بالدوري-الإنجليزي

كشفت هيئة الإذاعة البريطاني الـ "BBC"، عن التشكيل المثالي للجولة الحادية والعشرين، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت التشكيل المثالي للجولة الـ 21 من قيبل الـ "BBC " البريطانية، على تواجد ثنائي ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو مانى، مهاجمي الريدز.

التشكيل المثالي للجولة 21 من الدوري الإنجليزي من قبل الـ BBC

حراسة المرمى: جوسيه سا "ولفرهامبتون".

خط الدفاع: ناثان أكي "مانشستر سيتي"، كونور كوادي "ولفرهامبتون"، دافينسون سانشيز "توتنهام".

خط الوسط: مانويل لانزيني "وست هام يونايتد"، ماتيو كوفاسيتش "تشيلسي"، ألكسيس ماك أليستر "برايتون"، نجولو كانتي "تشيلسي".

خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول"، يوان ويسا "برينتفورد"، محمد صلاح "ليفربول".

يلتقي ليفربول مع أرسنال في الخميس المقبل الموافق السادس من يناير الجاري، في لقاء يجمع بين الفريقين في دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

غيابات ليفربول أمام أرسنال

ويأتي غيابات ليفربول، بسبب انتشار فيروس كورونا وسط لاعبي الريدز، بجانب إنضمام لاعبي الفريق الأفارقة لمنتخبات بلادهم، استعداداً لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وتغيب العديد من الأسماء البارزة في صفوف الريدز، أمام الأرسنال في الجولة الأولى من نصف نهائي كأس الرابطة، ويأتي الثنائي الإفريقي الأبرز في غياب الفريق، محمد صلاح لاعب منتخب مصر، وساديو مانى مهاجم منتخب السنغال.

ونرصد لكم في الأسطر القادمة غيابات ليفربول أمام أرسنال بكأس الرابطة الإنجليزية، ونأتي في الأول بغيابت اللعبين المشاركين في أمم أفريقيا 2021، الأول محمد صلاح مع منتخب مصر، وساديو مانى مع منتخب السنغال، ونابي كيتا مع منتخب غينيا.

في حين تأتي باقي غيابت الفريق وعلى رأسهم المدير الفني للفريق، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، "يورجن كلوب المدير الفني، روبيرتو فيرمينيو، صانع ألعاب، أليسون بيكر حارس المرمى، جويل ماتيب مدافع، ميناميو خط الوسط، ديفوك أورويجي مهاجم، إيليوت خط الوسط، أدريان حارس المرمى.

نتيجة مباراة تشيلسي وليفربول بالدوري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي بهدفين مقابل هدفين، شهد فيه تقدم الريدز بثنائية، وعاد البلوز بهدفي التعادل ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الفريقين.

ثم عزز الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثاني بعد مراوغة مميزه لماركوس ألونسو، ليضعها في الزاوية الضيقة لميندي.