/670247/محمد-زين-الدين-يطالب-بسرعة-تنفيذ-تكليفات-الحكومة-لحل-أزمة-عجز-المعلمين

اعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، لمتابعة الإجراءات المقترحة لسد عجز أعداد المعلمين بمختلف المدارس وبحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بمثابة استجابة فورية من الحكومة لمطالب مجلس النواب باجتماع أعضائه فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين خلال مواجهتهم فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، يوم الثلاثاء الماضى مع الدكتور طارق شوقى، بإعطاء أولوية قصوى لحل أزمة العجز فى المعلمين.

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وقال محمد زين الدين خلال بيان اصدره اليوم إنه بدون حل أزمة عجز المعلمين فلن تكون هناك آثار إيجابية لكل ما يتعلق من ملفات وإجراءات لتطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعى، مشيداً باستعراض الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع للوضع الحالى فيما يتعلق بالعجز فى أعداد المعلمين والاحتياجات الفعلية المطلوبة لسد هذا العجز، موزعة على مراحل التعليم المختلفة، آخذًا فى الاعتبار أيضًا الزيادة المتوقعة فى أعداد الطلبة على مدار السنوات الخمس المقبلة، وتعويض أعداد المعلمين الذين يُحالون إلى المعاش.

محمد زين الدين يطالب بسرعة تنفيذ تكليفات الحكومة لحل أزمة عجز المعلمين

وطالب زين الدين، الوزراء الحاضرين والمسئولين التنفيذيين بالإسراع فى تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، بسرعة الانتهاء من وضع خطة تنفيذية يتم تطبيقها على مدار خمس سنوات لسد العجز فى أعداد المعلمين، مع تطبيق أقصى آليات الحوكمة فيما يخص اختبارات اختيار المعلمين، والمعايير المنضبطة المطلوب توفرها فى المتقدمين تحت إشراف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مؤكداً أن حل أزمة العجز فى أعداد المعلمين هو البداية والمفتاح الحقيقى لإصلاح وتطوير وتحديث التعليم الجامعى.