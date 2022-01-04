/670249/مغني-الراب-عفرتو-اللي-بيعايرني-بشغلانتي-القديمة-لسه-مشافش-رجولة

ظهرت الفترة الأخيرة موسيقى الراب بشكل كبير وأصبح لها شعبية واسعة من الكبار والصغار، وصارت من المفضلات عند فئة كبيرة من الشباب، وأنتشرت عبر مواقع التواصل الأجتماعي صورة لتعليق من مغني الراب عفرتو على أحد متابعية، ويعد عفرتو من أشهر مغنيين الراب واسمه الحقيقي أحمد الشهيربـ«عفرتو» بالإضافة إلى الشهرة الواسعة لكلا من أحمد الشهير بـ«ويجز»، محمود الشهير بـ«باتيستوتا».

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل رد عفرتو على أحد متابعيه وذلك خلال السطور القادمة.

مغني الراب عفرتو

حقق عفرتو في الفترة الأخيرة نجاح كبير خصوصاً بعد أغنية “مش بالحظوظ” والتي حققت 13 مليون مشاهدة، وأغنيتة الجديدة “فرق خبرة” التي حققت أكثر من 9 مليون مشاهدة، وعلي جانب آخر قد لقبه البعض بـ«مفرش»، وذلك لأنه كان يعمل نادل في الكافيهات قبل شهرته، وصرح عفرتو العديد من المرات أنه بفتخر بهذا العمل وأنه لايصاب بالخجل من ذلك.

ولكن رد الفنان عفرتو على سؤال أحد متالعية عبر صفحتة الرسمية “فيس بوك”، حيث كان يسأل المتابع عن سبب تسميتة بهذا الأسم فكان رده: “انا لما اتشهرت بقيت بتعاير بشغلنتي دي بس مش بتزاول اوي من الموضوع لأن برضه اللي بيعايرني بحاجه زي دي اكيد مشفش رجولة في حياته ولسه بياخد مصروف”.

أغنية فرق خبرة

وقد أطلق مغني الراب الشاب عفروتو فيديو كليب لأغنية فيلم فرق خبرة على قناته بموقع يوتيوب، والتي تحمل نفس اسم الفيلم، ويشهد الكليب ظهور بطل الفيلم محمد الشرنوبي في مواجهة عفروتو بعدة لقطات متفرقة.

على الجانب الآخر، كشف المايسترو محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن الموسيقية" عن انتهاء أزمة مطربي الراب عفروتو، ومروان موسى، وويجز، بعد الإلتزام بتوفيق أوضاعهم عقب القرار الصادر بمنع التعامل معهم.

إحياء عفرتو حفلًا بمشاركة ويجز

وقدم الراب عفروتو حفل غنائي بمشاركة المغني ويجز، في 29 أكتوبرلسنة 2021، وتمت إقامة الحفل في ساحة مركز المنارة، و يعتبر هو الأول للثنائي بعد إنتهاء أزمتهم مع نقابة الموسيقيين، والتراجع عن قرار منع التعامل معهما، وكانت تتراوح أسعار التذاكر بين 300 و500 جنيه.