/670251/اليوم-نقل-البرلمان-تناقش-كيفية-تفعيل-دور-اللجنة-في-دعم-مجهودات-الرئيس-السيسي-في-تطوير- الصعيد

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم الثلاثاء اجتماعا، لبحث "كيفية تفعيل دور اللجنة في دعم مجهودات رئيس الجمهورية في تطوير الصعيد.

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حيث تعقد اللجنة اجتماعا داخليا لمناقشة رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الصعيد وتحسين مستوى معيشة المواطنين فية واستشعار من اللجنه بمسؤليتها نحو ضرورة دعم تلك المجهودات.

وذلك عقب "أسبوع الصعيد " تلك الزياره التاريخيه للرئيس عبدالفتاح السيسي لصعيد مصر والتي افتتح خلالها عدد كبير من المشروعات القومية واستقبال الأهالي التاريخي له في محافظات الصعيد، وشملت أسيوط وقنا، والأقصر وأسوان.

أسبوع الصعيد

والتى شملت إفتتاح سلسلة من المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات بجميع محافظاته ومدنه، والتى بدأها بأسيوط بافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وافتتاح 11 محطة مياه منها محطات لتنقية مياه الشرب وأخرى للصرف لصحي، كما تم افتتاح 8 مستشفيات مجهزة بأحدث وسائل الرعاية الصحية المتكاملة لخدمة أهالى الصعيد.

كما تم افتتاح 5 مجمعات صناعية مجهزة بجميع المرافق في قنا، لتحدث تكاملا صناعيا واقتصاديا، كما تم افتتاح عدد من الطرق الرئيسية والمحاور النيلية لربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي.

وفي توشكى الخير، إفتتاح أكبر مشروع استصلاح زراعي وأحدث المشروعات القومية العملاقة، والتي نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي في إعادة الحياة اليها، ويستهدف المشروع إلى زراعة 450 ألف فدان بمختلف المحاصيل الزراعية والاستراتيجية.

ومن أسوان أرض تم افتتاح أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية على مستوى العالم، "حديقة بنبان"، للطاقة الشمسية وتعمل على تزويد محافظة أسوان بالطاقة النظيفة والمتجددة بالإضافة إلى افتتاح عدد من مشروعات الطاقة الكهربائية بمحافظات الصعيد.

وفى ختام أسبوع الصعيد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مصنع اليوريا والنترات كيما أسوان، كما تفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمحطة قطارات اسوان والتي تعتبر واجهة لمصر أمام السياح من مختلف دول العالم.

كما قام الرئيس بافتتاح عدد من المدن السكنية الجديدة من بينها أول مدينة ذكية من مدن الجيل الرابع بصعيد مصر، "مدينة أسوان الجديدة" والتي تضم عددا من الوحدات السكنية الحديثة كاملة المرافق ومستلزمات الحياة العصرية المتقدمة.