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أبرز المعلومات عن بسنت ضحية الابتزاز، لا تزال قضية طفلة كفر الزيات بسنت محل اهتمام الكثير من المواطنين إذ تعد محور الحديث الدائر بسبب طبيعة الحادثة والتى نتج عنها انتحار فتاة لم تبلغ من العمر عشرون عامًا.

دوت الخليج

بعد انتحارها.. أبرز المعلومات عن بسنت ضحية الابتزاز

ومن أبرز المعلومات عن بسنت ضحية الابتزاز، أنها تعرضت لفعل خارج عن الحياة والأخلاق حيث حاول أحد الشبان بمركز كفر الزيات ابتزازها والتشهير بسمعتها وذلك من خلال عرض ونشر صور مفبركة لها، وهو ما يعد خروجًا عن كل قيم الشهامة والنبل.

وحاول دوت الخليج الحصول على معلومات تخص الفتاة بسنت والتى تعرضت لابتزاز من أحد الشبان، حيث حاور المراسل الصحفي بالموقع أسرة الفتاة، حيث أكدوا حقيقة ما تم ذكره مسبقًا بأن تلك الصور المنسوبة إليه كلها مفبركة ولا تمثل الواقع.

وفسرت شيقية بسنت، فتاة الصور المفبركة بعض التفاصيل المتعلقة بواقعة انتحار شقيقتها حيث أكدت أنها تناولت حبة الغلة السامة ومن ثم توفيت بعد دقائق معدودة.

معلومات عن بسنت.. فتاة الصور المفبركة

بسنت هى فتاة تبلغ من العمرة 19 عامًا، وحاول أحد شبان القرية ابتزازها حيث طلب منها إقامة علاقة جنسية فى محاولة مباشرة لابتزازها.

وشغلت واقعة انتحار الطفلة بسنت محل حديث الكثير من المواطنين خلال الفترة الماضية، حيث أنها تركت رسالة مؤثرة إلى والدتها أكدت خلالها على أنها ليست الفتاة التى فى الصور أنما هي صور مفبركة وغير حقيقية.

أبرز المعلومات عن بسنت

وقالت شقيقة بسنت:" أختي عاشت أوقات صعبة للغاية بسبب الصور التى نشرها وهى غير حقيقية بالتأكيد وأكدت لأمي أنها ليست هي من فى تلك الصور، إنما هي محاولات للنيل منها وأخذ مبالغ مالية منها أيضًا".