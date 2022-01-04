/670255/فى-ظل-تفاقم-أزمة-نقص-الرقائق-الإلكترونية-حسانين-توفيق-يطالب-بتشديد-الرقابة-لمنع-التلاعب-فى-أسعار-السلع-الالكترونية

حذر النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، من تزايد حدة أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التى تدخل فى صناعة السيارات وجميع الأجهزة الالكترونية عالميا، جراء تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا فى الصين، أحد أهم معاقل هذه الصناعة التى تتركز بشكل كبير فى دول شرق آسيا.

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وأكد توفيق فى تصريحات له اليوم، إن أزمة نقص الرقائق ممتدة منذ بداية ظهور أزمة كورونا قبل عامين، وتزايدت مع عودة الحياة مرة أخرى وعدم قدرة المصانع على تلبية الطلب العالمى المتزايد مع بداية التعافى، ولكن عادت الأزمة مرة أخرى للظهور فى صورة نقص جديد للمعروض ناتج عن زيادة تفشى المرض وعدد الإصابات مرة أخرى، وليس نتيجة التعافى الاقتصادى.

وشدد توفيق على أن هذا النقص ينتج عنه مزيد من ارتفاع أسعار السلع التى تدخل الشرائح الالكترونية كمكون رئيسى فى صناعتها وعلى رأسها السيارات والأجهزة الالكترونية والأجهزة المنزلية الحديثة ذات المكونات الالكترونية، وهو ما يتطلب مزيد من الرقابة على السوق، لمنع حدوث أى زيادات غير مبررة إضافية، والتلاعب بالمستهلكين، لافتا إلى أن الأزمة من غير المتوقع أن تنتهى قريبا فى ظل ضبابية المشهد وتبعات ظهور متحورات جديدة من كورونا، وطبيعة تفاعل اللقاحات معها، وهو ما يصعب معه توقع لتوقيت التعافى الاقتصادى عالميا، وعودة العرض والطلب لطبيعته.