آخر أخبار قانون العمل فى مصر ، طرح بالأمس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة حيث استفاض بشكل مواسع أهم البنود والمواد التي تتعلق بقانون العمل فى مصر.

دوت الخليج

آخر أخبار قانون العمل في مصر

وبينما نطلع إلى آخر أخبار قانون العمل فى مصر، يجب أن نلتفت إلى ما يتعلق بفلسفة القانون الذى تضع فصولًا محددة بشأن التعامل بين العامل وصاحب العمل.

وحدد قانون العمل وفقًا لما تم مناقشته بالجلسة العامة طبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وأيضًا الحقوق والواجبات وما يتصل أيضًا بوضع المرأة فى العمل وغيرها من الأمور.

تعرف على آخر أخبار قانون العمل

ووفقًا لما أشارت إليه المواد الإصدارية الخاصة بقانون العمل الجديد، فإنه سيتم تطبيقه بعد 90 يومًا من الآن، وذلك حرصًا على إعلام كافة المواطنين بآلية التطبيق والتنفيذ.

وتجدر الإشارة عند الإطلاع بشأن آخر الأخبار الخاصة بقانون العمل، الانتباه إلى مسألة أن هذا القانون يختص أولًا بالعاملين فى القطاع الخاص وليس الحكومي.

ومن المواد التي يجب الإشارة إليها بشأن قانون العمل هو ما يتعلق التمييز بين العاملين، حيث أكد على أنه محظور وبشكل كامل أى فعل من شأنه التمييز بين العاملين أو شأنه فعل ذلك الأمر.

هذا ووافق مجلس الشيوخ أيضًا على عدد من المواد خلال الجلسة العامة التى استعرضت كافة التفاصيل المتعلقة بقانون العمل، حيث يعفى القضايا العمالة من كافة مراحل التقاضي.