/670261/المطربة-الفلسطينية-منال-موسى-تعيد-هدي-يا-بحر-لأبو-عرب-بتوزيع-جديد

طرحت الفنانة منال موسى نجمة برنامج "أراب آيدول" الأغنية الفلسطينية الشهيرة "هدي يا بحر" للراحل الشهير بـ"أبوعرب"، بتوزيع موسيقي جديد مع المحافظة على أصالة اللحن والكلمات.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل التوزيع الجديد لأغنية "هدي يا بحر" للراحل "أبوعرب" وذلك خلال السطور القادمة.

منال موسى تعيد توزيع أغنية "هدي يا بحر"

تعاونت منال موسى في توزيعها مع الملحن والموزع الموسيقي حاتم منصور، وطرحتها عبر قناة "تا فا تي في ميوزيك" في اليوتيوب، ضمن فيديو ممنتج تضمن صور جديدة لمنال بالثوب الفلسطيني.

وكان قد كتب ولحن أغنية "هدي يا بحر" أبو عرب نفسه، وتعد من أشهر الأغنيات الذي قدمها خلال مسيرته، وقد قدمتها منال موسى باحساس كبير وأبدعت في غنائها.

صابرين موسى أختها تثير الجدل

وقد انتشرمنذ فترة عبر موقع الـ”YouTube” مقطع فيديو لصابرين موسى، شقيقة الفنانة منال موسى نجمة برنامج "أراب آيدول"، وهي تغني في برنامج مواهب إسرائيلي.

صابرين موسى التي تمتلك خامة صوتية ممتازة كشقيقتها، غنت أغنية “حب إية” لكوكب الشرق أم كلثوم، إضافة إلى أغنية أخرى باللغة العبرية، أمام أعضاء لجنة التحكيم الصهاينة، واستطاعت أن تقنعهم بموهبتها وتحصل على علامة “لائق” لتنضم للبرنامج وتشارك.

وأثار المقطع المنتشر لصابرين، جدلاً واسعاً بين جمهور برنامج "أراب آيدول"، حيث دافع البعض عن شقيقتها منال، فكتب أحد المتابعين: “منال موسي ليست صابرين موسى وياما في داخل العائلة معتقدات الاخوة تختلف لربما في العائلة المصرية هناك من يؤيد مرسي وهناك من يؤيد السيسي ولكن منال غير صابرين”،كما هاجم البعض الآخر وبشدة منال وشقيقتها فقال أحد مشاهدي هذا الفيديو: “يعني لهلدرجة برنامج موسيقي أهم من القضية المقدسة واهم من الوطن، لا قوة الا بالله، اللعنة على كل البرامج، من المستفيد؟”.

إثارة الجدل بسبب ذهابها لـلبنان

يأتي ذلك، في ظل الجدل القائم منذ انضمام منال والمتباري الفلسطيني هيثم خلايلة لـ "أراب آيدول"، حيث اعتبر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن المتباريين الإسرائليين اللذين يحملان جواز سفر إسرائيلي ستعاقبهما دولتهما اسرائيل فورعودتهما بعد انتهاء هذا البرنامج، بسبب دخولهما لبنان الذي تعتبره إسرائيل بلداً معادياً لها، وتمنع مواطنيها من الذهاب إليه بشكل كامل.

كان بعض مشاهدي "أراب آيدول" تعرضه قناة الـ MBC، قد دافعوا عن هيثم ومنال، وأكدوا على فلسطينيتهما، مشيرين إلى أنهما كانا مضطرين لاستخدام جواز السفر الإسرائيلي للخروج من فلسطين.

صابرين موسى مثل منال موسى الأعلى في الغناء

من جهة أخرى، تحدثت منال عن استفادتها من خبرات شقيقتها في مجال الغناء، وقالت في حوار صحافي لها عام 2012 مع صحيفة “كل العرب”: “استفدت طبعًا، من نصائحها وملاحظاتها، وأيضًا من خلال وجودي إلى جانبها، وأكبر استفادة كانت بالنسبة لي هي حفظي للأغاني، فحين كانت تسمع وتحفظ أغاني أم كلثوم وغيرها من كبار الفنانين كنت أحفظها معها وقالت منال أنها تتمنى قيامهما بديو غنائي سوياً”.