المفتى مهنئا البابا تواضروس: ميلاد الأنبياء رحمة وسلام للإنسانية جمعاء

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وتوجَّه فضيلة المفتى بخالص التهنئة إلى قداسة البابا والإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد، مؤكدًا أن التجربة المصرية فى العيش المشترك وتحقيق مبادئ المواطنة الكاملة تتجلى فى مثل هذه المناسبات التى يحرص المصريون جميعًا على التشارك فيها.
وأضاف فضيلة المفتى أن ميلاد الأنبياء هو ميلاد رحمة وسلام للإنسانية جمعاء، فرسالاتهم جميعًا تشع من مشكاة واحدة، ودعوتهم هى دعوة المحبة والتعاون من أجل تحقيق الغاية التى من أجلها خُلقنا، وهى عبادة الله وعمارة الأرض، ولا يكون ذلك إلا بالتعاون والعيش المشترك.
وأشار مفتى الجمهورية، إلى أن جماعات التطرف والإرهاب حاولت مرارًا شق الصف المصرى ببث الفتنة، إلا أن وعى الشعب المصرى وتماسكه وترابطه جعل ذلك أمرًا مستحيلًا، ليصدق فيهم وصف النبى صلى الله عليه وآله وسلم لأهل مصر: "فإنهم وأزواجهم فى رباط إلى يوم القيامة".
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