القوى العاملة تعلن موعد وصول جثمان المصرى المتوفى بالسعودية

جدة - نرمين السيد - يصل صباح غد الأربعاء، جثمان الشاب المصرى أحمد محمد توفيق عبد الواحد ابن محافظة الدقهلية مركز دكرنس المتوفى فى السعودية نتيجة توقف القلب والتنفس، وذلك على الرحلة رقم 2650 لمصر للطيران التى تقلع من مطار الملك خالد الدولى بالرياض الساعة 4.40 فجرا لتصل فى السادسة صباح غد الأربعاء للقاهرة، ويصل الجثمان برفقة شقيق المتوفى توفيق محمد توفيق.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة محمد سعفان تلقى تقريرا بذلك من الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه إلى أنه طبقا لتوجيهاتكم تم نقل جثمان الشاب المصرى أحمد محمد توفيق عبد الواحد المتوفى نتيجة توقف القلب والتنفس على نفقة الدولة، وبذلك بعد أن ناشد أخو المتوفى بتدخل وزير القوى العاملة لشحن الجثمان إلى مصر على نفقة الدولة.

ونوه الملحق العمالى إلى أنه تم التحرك السريع من جانب السفير طارق المليجى القنصل العام بالرياض بتكفل الدولة شحن الجثمان إلى مصر.

وفى نفس السياق، قال عادل حنفى نائب رئيس اتحاد المصريين فى السعودية، إنه سوف يتم صلاة الجنازة على الشاب المتوفى بمسجد المهينى بشمال الرياض اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر ثم توجه الجثمان إلى مطار الملك خالد الدولى بالرياض تمهيداً لإنهاء إجراءات شحن الجثمان.

وكشف رئيس اتحاد المصريين فى السعودية عن أن أخو المتوفى أرسل رسالة صوتية إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان وجه فيها الشكر والتقدير على إصدار تعليماته للملحق العمالى بالرياض أحمد رجائى لنقل المتوفى على نفقة الدولة.

وكشف رئيس اتحاد المصريين فى السعودية، عن أن وزير القوى العاملة قام بالتواصل هاتفيا مع أخو المتوفى المقيم بالرياض، حيث قدم له واجب العزاء داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأكد نائب رئيس اتحاد المصريين فى السعودية، أن ذلك ليس بجديد على الوزير لأنه دائم الاتصال بأبناء مصر بالخارج للاطمئنان عليهم ،مشيرا إلى

أننا كاتحاد عام للمصريين بالسعودية بنثنى على اهتمام وزير القوى العاملة بأبناء مصر المقيمين بالمملكة وهى أكبر جالية مقيمة على مستوى العالم.

كما تقدم عادل حنفى نائب رئيس اتحاد المصريين فى السعودية بالشكر إلى جميع الجهات المعنية التى تكفلت بشحن جثمان الشاب المصرى المتوفى فى المملكة إلى مصر، وخص بالشكر التحرك العاجل من قبل وزير القوى العاملة محمد سعفان، والقنصل العام فى الرياض السفير طارق المليجى، والملحق العمالى بالقنصلية أحمد رجائى.