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إزالة 217 حالة إشغال بالسوق السياحية القديم فى أسوان (صور)

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مصطفى فراج 2022-01-04 12:00 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وأوضح رئيس مركز أسوان فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الحملة جاءت استمرارا لتكثيف الجهود لرفع جميع  الإشغالات والمخالفات من أجل إعادة الانضباط للشارع الأسوانى، والارتقاء بالمستوى الحضارى والجمالى لمدينة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

السوق السياحى القديم فى أسوان

 

وأفاد بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان نظمت حملة مكبرة استهدفت السوق السياحية القديمة، مشيرا إلى أن الحملة جرى تنفيذها بقيادة نواب رئيس المدينة، ولجنة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بجانب الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية وحى غرب وبمشاركة شرطة المرافق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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