إزالة 217 حالة إشغال بالسوق السياحية القديم فى أسوان (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضح رئيس مركز أسوان فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الحملة جاءت استمرارا لتكثيف الجهود لرفع جميع الإشغالات والمخالفات من أجل إعادة الانضباط للشارع الأسوانى، والارتقاء بالمستوى الحضارى والجمالى لمدينة أسوان عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأفاد بأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان نظمت حملة مكبرة استهدفت السوق السياحية القديمة، مشيرا إلى أن الحملة جرى تنفيذها بقيادة نواب رئيس المدينة، ولجنة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بجانب الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية وحى غرب وبمشاركة شرطة المرافق.